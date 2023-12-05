الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

عبد السند يمامة: دخلت المعترك الرئاسي، وأرى أن المناخ مناسب

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

انتخابات رئاسة الجمهورية، قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: دخلت المعترك الرئاسي وأرى أن المناخ مناسب الآن.

وأضاف يمامة في تصريح خاص لـ"فيتو": لو لم أكن أعلم بفرصي في النجاح في الانتخابات الرئاسية لما ترشحت، وفي النهاية الناخب هو من سيقرر في الصندوق.

 

الانتخابات الرئاسية في الداخل

انتخابات الرئاسة، وفي وقت سابق كشف الدكتور عبد السند يمامة عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

Advertisements


انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف عبد السند يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تمامًا من الناحية الواقعية والحقيقية.

وأشار إلى أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

 واستعرض الدكتور عبد السند يمامة برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

 

محور التعليم

واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسي ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًّا مقارنة بالنسبة التي كان يتم تحديدها في حكومات الوفد والتي وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم في الوقت الحالي يعود لعدة أسباب ولذلك يجب أن نستلهم من التجربة الأمريكية التي اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحًا كليًّا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات الرئاسة رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة عبد السند يمامة

مواد متعلقة

الأربعاء، مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة فى منيل شيحة

رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. "يمامة"، ياسر الهضيبى “العقل المفكر”.. والصباحى “كاتم الأسرار”

الأكثر قراءة

آخرهم عبد الغفور، فنانون توفوا في حوادث سير.. عمر خورشيد وأسمهان ومخلص البحيري من مصر، وجورج الراسي وياسر المصري من لبنان والأردن

وليد دعبس يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد

ملكة جمال القطن، من هي شمعة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ميدو: "فيتوريا هيتجنن من اتحاد الكرة بسبب تصريحات إيهاب الكومي"

وزير التعليم يكشف قصة عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة بضوء أخضر من السيسي

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

شبانة: الأهلي متردد في إتمام صفقة التعاقد مع أحمد فتوح

تفحم شخص وإصابة 4 بعد اشتعال سيارة نقل محملة بالبضائع بالطريق الإقليمي (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة نرد كيد الشيطان بين الزوجين

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية