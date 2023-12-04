الإعدام لشخصين والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين في واقعة قتل سائق بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من " ع.خ.ع" و" ع.م.ر" بالإعدام شنقا، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من " م.ع.ع" و" ر.م.ال" و" ع.س.إ" عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الأبيض والإدارة المضبوطين والزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة،لاتهامهم بقتل المجني عليه" و.ج.ح" وسرقة دراجة البخارية.

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تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6562 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان،يفيد بالعثور علي جثة المجني عليه،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه على اثر بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليه "و.ج.ح" سائق توكتوك، وان التحريات أكدت الي قيام المتهمين الأول والثاني " ع.خ.ع" سائق و" ع.م.ر" سائق أصلهما تفكيرهم الى سرقة الدراجة البخارية توك توك قيادة المجني عليه، وطلبوا منه توصيلهم مكان ناء ليلا،وما أن تأكدوا خلو الطريق من المارة حتى اشهر المتهم الأول سلاح أبيض مطوة وحاول المتهم الثاني تقييده،وما أن قاومهم حتى عاجلة الأول بطعنه بيسار الصدر وأعقبها بطعنتين في الرقبة التي أودت بحياته، واسرع الثاني بدفعه خارج التوك توك،وفروا هاربين بعد أن استولوا على التوك توك،والقيام ببيعه للمتهم الثالث " م.ع.ع" بثمن بخس والذي قام ببيعه إلى المتهمين الرابع والخامس " ر.م.ال" و" ع.س.إ"،مع علمها جميعا بأن التوكتوك متحصل من جريمة سرقة، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق،وبمواجتهتما أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان التوك توك والسلاح المستخدم والإطار والكوريك الاحتياطي، وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.