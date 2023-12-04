الأهلي ينتهي من إرسال الملفات الطبية لقائمة كأس العالم للأندية

دوري أبطال أفريقيا، انتهي الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إرسال كافة الملفات الطبية الخاصة باللاعبين المنتظر قيدهم في قائمة كأس العالم للأندية.

وشهدت الايام الماضية مراجعة دقيقة لكافة الملفات الطبية الخاصة باللاعبين وتم إرسالها إلي اللجنة الطبية داخل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

قال مصدر داخل الأهلي أن الفريق سوف يتدرب ثلاث مرات في السعودية قبل خوض المباراة الاولي له يوم 15 ديسمبر الحالي أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

وأوضح إنه وفقا للقرار المعلن بالسفر إلي السعودية يوم ١١ ديسمبر الحالي فإن الفريق سيخوض ثلاث تدريبات في السعودية قبل ضربة البداية.

اعتمد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام علي الكرة قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي تستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وعلمت فيتو ان الخطيب اعتمد القائمة بعد اطلاعه عليها من خلال خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسيتم إرسالها اليوم إلي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود اتجاه داخل النادي للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أضاف: لا توجد نية لهذا الامر حتي هذه اللحظات وكولر لم يطلب التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن كما تردد.

وأوضح أن كولر يلقي دعم كبير من لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وذلك قبل مشاركة الفريق المرتقبة في كأس العالم للأندية الشهر الحالي.

يرسل النادي الأهلي اليوم قائمة الفريق الرسمية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر الحالي في السعودية.

وعلمت فيتو ان كولر استقر بنسبة كبيرة علي ملامح قائمة المونديال والتي ستكون علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء



خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

و استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي ضم عمرو السولية لاعب الفريق لقائمة كأس العالم للأندية.

وعلمت فيتو ان كولر أبدي ارتياح شديد لجهازه المعاون وأكد أهمية عودة السولية للحسابات الفنية.

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي صلاح محسن والفرنسي موديست لإختيار أحدهما للتواجد ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.

واستقر كولر علي تواجد محمود كهربا في هجوم الأهلي بالمونديال وتبقي المفاضلة مستمرة خلال الساعات القليلة المقبلة بين صلاح محسن وموديست.

انهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة السعودية المرتقبة لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر الحالي.

وحدد الأهلي يوم ١١ ديسمبر الحالي موعدا للسفر إلي السعودية استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم ١٥ من الشهر ذاته.

أكد مصدر داخل الأهلي احتمالية خروج احمد عبد القادر لاعب الفريق من قائمة مونديال الأندية التي سيتم إرسالها اليوم بشكل رسمي.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: رؤية كولر الفنية ستكون كلمة السر في استبعاد أحمد عبد القادر من مونديال الأندية.

وأوضح أن هناك اتفاق داخل الجهاز الفني للفريق علي استبعاد اللاعب من القائمة النهائية التي سيتم إرسالها اليوم الاثنين.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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الأهلى يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

و يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعيه غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية يومى الأحد والاثنين وذلك بعد التعادل مع فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على مكابا بتنزانيا.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى 3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة