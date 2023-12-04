نص اعترافات عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الشروق

استمعت نيابة الشروق لأقوال عامل عثر بحوزته على 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى بالشروق.

وفي البداية أنكر العامل علاقته بالأموال التي عثرت عليها بحوزته، وبتضييق الخناق اعترف بأنها نتيجة نشاطه بتغيير الدولارات والعمل بالسوق السوداء وتحويل الأموال للخارج للعملاء وهو مخالف للقانون.

واستكمل أقواله “ما أعرفش شغلانه غيرها لو أعرف كنت اشتغلتها، وما فيش شغلانة هتجبلي الأرقام والربح ده مهما حاولت”.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه).

بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام "المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.