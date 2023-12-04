متطوعو كأس آسيا «قطر 2023» يستعدون لانطلاق النسخة الـ 18 من البطولة القارية

كأس آسيا، يستعد متطوعو كأس آسيا AFC قطر 2023 لانطلاق النسخة الـ 18 من البطولة الأكثر أهمية في القارة، مع استقطاب ما يقارب 6 آلاف متطوع لتقديم الدعم لمجموعة واسعة من المهام تشمل 20 مجالًا في العمليات التشغيلية للبطولة.

ويتميز فريق متطوعي كأس آسيا قطر 2023 بالتنوع والشمولية حيث يمثل المتطوعون 107 جنسية، فيما تتراوح أعمارهم بين 18 و72 سنة.

ويتمتع عدد كبير من أعضاء الفريق بخبرات واسعة مكتسبة من خلال مشاركتهم في فعاليات وبطولات رياضية كبرى استضافتها قطر سابقًا، فيما يخوض 5% منهم أولى تجاربهم في العمل التطوعي في الحدث الرياضي المرتقب.

Advertisements

وأكدت رشا القرني، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والقوى العاملة في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، على الدور الحيوي للمتطوعين في دعم العمليات التشغيلية للبطولة الآسيوية التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، كما نوّهت بحرص اللجنة المحلية المنظمة على الاحتفاء بالجوانب الإنسانية لدى فرق العمل، وأهمية دعم المتطوعين والموظفين، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية صُنع الفارق وتقديم تجارب رائعة للمشجعين واللاعبين على حد سواء.

وفي هذا السياق، قالت القرني: "يشكل المتطوعون القلب النابض الذي يدعم العمليات التشغيلية للبطولة، ونفخر بثقافة التطوع المتنامية في قطر التي تشهد إقبالًا متزايدًا من كافة فئات المجتمع، والتي تمثل جانبًا هامًا من الإرث الذي تشكّل عبر استضافة البطولات الرياضية الكبرى على مدى السنوات الماضية".

من جانبه، أعرب المتطوع القطري عبد المحسن اليافعي عن فخره بعودته مرة ثانية لخوض تجربة التطوع في كأس آسيا، حيث سبق له التطوع في نسخة العام 2011 من البطولة التي انطلقت أيضًا على أرض قطر.

وقال اليافعي، الذي أصبح يمثل وجهًا معروفًا في مشهد العمل التطوعي في قطر منذ عام 2000: "اعتدت منذ طفولتي على الانضمام لبرامج ومبادرات العمل التطوعي التي تحتل مكانة خاصة لدي، لأن التطوع يشكل بالنسبة لي فرصة لرد الجميل لبلدي. وبغض النظر عن طبيعة المهام التي سنقوم بها في البطولة المقبلة، نسعى جميعًا للمشاركة الفعالة وأن نكون جزءًا من نجاح الفعاليات والبطولات الكبرى، ونعتز بتقديم الدعم لدولتنا في استضافة هذا الحدث الرياضي المرموق."

وقد تلقى برنامج التطوع في كأس آسيا AFC قطر 2023، ما يقارب 50 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل في البرنامج في 5 أكتوبر الماضي، فيما ساهم متطوعون سابقون من بينهم البريطاني "أولو فامويوا"، في إجراء أكثر من 850 مقابلة في مركز التطوع الكائن في استاد لوسيل.

وقال فامويوا، الذي يقيم في قطر منذ 15 عامًا،وسبقله الالتحاق بفريق متطوعي كأس العالم قطر 2022: "أرى التطوع مرادفًا لشعور كبير بالانتماء كما شاهدنا في كأس العالم قطر 2022، حيث ضم فريق التطوع أشخاصًا من خلفيات ثقافية متنوعة، إلا أننا تمكّنا من إنجاز مهامنا وتقديم الدعم المطلوب بروح العائلة الواحدة. ما زالت ذكريات مونديال قطر 2022 حاضرة في أذهاننا، ويسعدنا أن نثبت للعالم مرة أخرى أن قطر جاهزة لاستضافة مبهرة أخرى في كأس آسيا."

أما سماح أبوسنينة، وهي متطوعة نشطة منذ عام 2018، فأشارت إلى أن العمل التطوعي أتاح لها ولغيرها من السيداتفرصة لا تُعوض للمشاركة في بطولات عالمية.

وأضافت أبوسنينة، وهي إحدى مشجعات منتخب النشامى الأردني: "بدأت رحلتي في مجال التطوع منذ سنوات ما أتاح لي ولكثير من السيدات الفرصة لإظهار مهاراتنا وإثبات جدارتنا وقدرتنا على صُنع الفارق في عالم الرياضة."

يشار إلى أن المشاركة الواسعة لأكثر من 35 ألف متطوع في الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى التي استضافتها قطر على مدى الأعوام السابقة، يقدم صورة واضحة عن نمو ثقافة العمل التطوعي في قطر التي تشهد انتشارًا متزايدًا وتستقطب مشاركين من مختلف فئات المجتمع.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا AFC قطر 2023 للمرة الثالثة في تاريخها، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا في عدد مرات استضافتها للبطولة القارية، حيث سبق لها تنظيم نسختي 1988 و2011. ومن المقرر أن يتنافس أربعة وعشرون منتخبًا من أفضل الفرق في قارة آسيا على لقب البطولة. وستقام مباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة على تسع استادات خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 عن تعويذة البطولة والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في براحة مشيرب، شهد حضورًا كبيرًا من مشجعي كرة القدم وعامة الجمهور.

تعويذة كأس آسيا قطر 2023

وتتألف تعويذة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد، وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وتضم التعويذة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءًا في نسخة جديدة من كأس آسيا.

وتعتبر عائلة التعويذة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ اثني عشر عامًا، عندما استضافت قطر النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية. وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.

ومن جهته أكد حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، أن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة، يعد دليلًا واضحًا على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر.

وقال الكواري: "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية، كما تجسد التعويذة الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة ستكون بالتأكيد نسخة أخرى مذهلة تجمع المشجعين من المنطقة والقارة والعالم. لا شك أن شخصيات التعويذة المستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر تتيح لنا فرصة جديدة لإلقاء الضوء على تراثنا وتعريف جماهير كرة القدم من حول العالم بثقافتنا وتقاليدنا".

وأبدع الفنان القطري أحمد المعاضيد في رسم شخصيات التعويذة، مع منح كل فرد في عائلة الجربوع صفة مميزة، حيث ترمز كل شخصية إلى الدور الذي يقوم به كل لاعب في مباراة كرة القدم لنجاح الفريق. وتمثل عائلة التعويذة مناطق قطر الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب، وترمز إلى القوة الموحدة للرياضة، والدور المحوري للعائلة في نمو وازدهار المجتمعات.



وقال المعاضيد: "منذ بداية العمل على مشروع تعويذة البطولة، أردنا تقديم عمل فني يشكل مصدر إلهام لأفراد المجتمع ليكونوا جزءًا من كأس آسيا. خلال المراحل الأولى من مشروع التعويذة، انصب تركيزنا في البحث بشكل عميق في بيئتنا الطبيعية وتراثنا الغني، ووجدنا في حيوان الجربوع المعروف في صحراء قطر، الخيار الأمثل الذي يجسد ما يحدث في أرض الملعب.

جدير بالذكر أن استوديوهات كتارا أنتجت فيلم رسوم متحركة يحاكي شخصيات تعويذة كأس آسيا AFC قطر 2023، وقام بإخراج الفيلم الكرتوني فهد الكواري، فيما قدمت الأغنية الفنانة القطرية دانا المير والنجم طارق العربي طرقان. ومن المتوقع أن يستمتع الجمهور في الفترة التي تسبق استضافة الحدث الرياضي الآسيوي، وطوال البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024، بالعمل الكرتوني الذي يعود بذاكرة المشاهدين إلى أعوام مضت يستحضرون خلالها الأفلام الكرتونية الشهيرة.

وتضم عائلة التعويذة، سبوق الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر. وفريحة، البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر. وتمبكي، الأخ الأصغر لسبوق ويحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر.

إضافة إلى الأب زكريتي باللون الأخضر، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة زكريت التي تقع غرب قطر، والأم ترينة باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة بجنوب قطر.