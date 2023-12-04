الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

رفع 686 حالة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

جانب من رفع الإشغالات،فيتو
جانب من رفع الإشغالات،فيتو

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك لرفع الإشغالات والمخالفات التي تعوق الحركة المرورية وضبط الخارجين عن القانون تأكيدا على هيبة الدولة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركة المرورية.

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وأسفرت الحملات عن رفع 524 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق ( المحكمة، عرابى وبورسعيد). 

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة أسفرت عن رفع  150 حالة إشغال طريق مخالف وبرشيد 12 حالة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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البحيرة إدارة أشغالات إزالة إشغالات الباعة الجائلين ازالة حملة

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