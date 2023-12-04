الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تعلن بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق (صور)

تطوير محمية نبق،
تطوير محمية نبق، فيتو

 أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، فى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث تم البدء فى عمل الجسات التأكيدية لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القرية.

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أعمال التطوير بمحمية نبق

 وأوضحت وزيرة البيئة أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من أعمال التطوير والتى تحقق الحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجي الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم  المحميات الجاذبة للسياحة البيئية عالميا.

 وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن تطوير القرية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية في مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية مميزة، وبما يحافظ على استدامتها من أجل الأجيال القادمة، حيث بدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة رحلة ملهمة لتطوير المحميات الطبيعية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتنفيذ أنشطة وخدمات بها، مع إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية للمحميات في عملية التطوير، باتاحة الفرصة لتقديم موروثاتهم الثقافية وتقاليدهم ومنتجاتهم المحلية، للحفاظ عليها، بما يوفر فرص عمل لهم وعائد اقتصادي وثقافي.

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