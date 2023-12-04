بالسيوف والخيول، أقباط المنيا يحيون ذكرى استشهاد القديس مرقوريوس أبو سيفين (صور)

احتفل أهالي قرية البياضية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، بعيد استشهاد القديس مرقوريوس أبو سيفين، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

تجمع الآلاف من الأهالي في جميع أنحاء القرية منذ الساعة العاشرة صباحًا للاحتفال بعيد استشهاد القديس مرقوريوس أبو سيفين، وهي مناسبة تحتفل بها الكنيسة سنويًا في هذه الأيام.

انطلق الموكب الاحتفالي من كنيسة أبوسفين في القرية، حيث ارتدى أحد الأشخاص زي أبوسفين وركب على ظهر حصان وجاب به وسط الموكب، ورفعت أصوات الترانيم والألحان من قبل شمامسة الكنيسة، وسط فرحة وزغاريد من الأهالي.

Advertisements

وتواجدت قوات الأمن خارج الاحتفال لتأمين الحدث السنوي، فيما نظمت كشافة الكنيسة فعالياتها داخل المبنى.

يجدر بالذكر أن الكنيسة تحتفل في مصر بعيد استشهاد القديس مرقوريوس أبو سيفين في الرابع من ديسمبر كل عام، وفي السنة الكبيسة تحتفل به في الخامس والسادس والسابع من ديسمبر.