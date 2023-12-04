الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

جولات ميدانية لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بالبحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،فيتو

 أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية والمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. 

جاء ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

وتشهد جميع الوحدات المحلية رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة حيث تتم أعمال التجهيز وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بكافة المقرات الانتخابية ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، ودورات المياه بالمقرات الانتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج، وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

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وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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انتخابات الرئاسية البحيرة نائب المحافظ

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