الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

قومى المرأة بالبحيرة ينظم أمسيات الأسرة المصرية بقرية الأبعادية

ينظم أمسيات الأسرة
ينظم أمسيات الأسرة المصرية بقرية الابعادية، فيتو

نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس، بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة  " أمسيات الأسرة المصرية "  بقرية الشوكة بالأبعادية التابعة لمركز دمنهور وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية " بلدى أمانة "، في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة «أمسيات المرأة المصرية» لرفع الوعى بقرى «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة. 

   
حيث تضمنت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية،  وثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة "، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

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وعلى هامش العروض تم تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال، كما شملت أغاني وطنية، واستهدفت الأمسيات 750 مستفيدا من الأطفال والرجال والسيدات. 

يأتي ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحرص على تماسكها وتصحيح الأفكار المغلوطة.

 

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البحيرة الأبعادية دمنهور المجلس القومي

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