مصر توجه الدعوة للشركات العالمية لزيارة مصانع الهيئة العربية للتصنيع

قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهئية العربية للتصنيع، إنه يرحب بالوفود المشاركة، في معرض إيديكس الدولى للصناعات الدفاعية 2023 في نسخته الثالثة والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واضاف رئيس مجلس الهئية العربية للتصنيع خلال كلمته بمناسبة افتتاح فاعليات معرض ايدكس 2023، ان هذا الحدث العالمى، يشهد تجمعا ً وزخما ً كبيرا ً من كُبريات الشركات والمؤسسات العالمية.

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وتابع أن إقامة هذا الحدث العالمى في نُسخته الثالثة بالقاهرة يَعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات الدفاعية مما يساهم في إقامة شراكات صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض، وتبادل التكنولوجيا والمعرفة والأفكار من أجل تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مضيفا أن الهيئة العربية للتصنيع والتي تُحرص على المشاركة في جميع نُسخ معرض إيديكس منذ إنطلاقها في عام 2018.

الهيئة العربية للتصنيع وأهداف ورؤية الدولة المصرية

وتعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني في العديد من المجالات:

في صناعة وعَمرة طائرات التدريب المتقدمة والهليكوبترات، عَمرة محركات الطائرات

صناعة ( العربات المدرعة والصواريخ والمقذوفات )، مراكز القيادة والسيطرة وأجهزة الإتصال، بالإضافة إلى: ( منظومات مجابهة الطائرات المسيرة والذخائر الجوية وذخائر المهندسين العسكريين )، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في كافة مجالات أنظمة التسليح والدفاع.

واضاف، يسعدني أن أؤكد أن مشاركتنا في هذا الحدث العالمى يتوافق مع استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع وأهداف ورؤية الدولة المصرية

وأشار إلي أن ذلك الصرح الصناعى الدولى العربى الكبير، الذى تأسس على أرض مصر عام 1975، كنتيجة للتضامن العربى في إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973, الذي نحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام.

و تأسست الهيئة العربية للتصنيع بمشاركة ثلاث دول عربية شقیقة: هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، لتكون درعا ً صناعيا ً عربيا ً قويا ً في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

والآن أصبحت الهيئة، مؤسسة تهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجى تحقيقا ً لأهداف الجمهورية الجديدة وتمتلك الهيئة حاليًا ( أربعة عشر ) مصنعا ً وشركة، تعمـل في الصناعات الدفاعية والمدنية على السواء

وهى هيئة مستقلة تستمد قرارها من القيادة السياسية المصرية،وترحب بقوة للدخول في شراكات حقيقية مع كافة الدول والشركات العالمية لتَميُزها بمرونةٍ تُوفّرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

دعوة كبريات الشركات العالمية

وتُرحب من خلال هذه الشَـراكات أن تكون مركـزا ً صناعيا ً إستراتيجيا ً للتصنيع والإنتاج لجميع الدول العربية والأفريقية

ووجه الدعوة إلي كبريات الشركات للزيارة قائلا، يطيب لى دعوة كبريات الشركات العالمية من الآن لزيارة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع للتعرف على القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعى والدخول في شراكات إستثمارية حقيقية وملموسة، تتمتع بكافةٍ الضمانات الدولية.

وقال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف: يُشرفنى من خلال هذا الحدث العالمى، توجيه الدعوة الصادقة بكل تقدير وإمتنان للدول العربية الشقيقة للإنضمام إلى الهيئة العربية للتصنيع لإستعادة دورها التاريخى الذى تأسست من أجله لتكون درعا ً صناعيا ًعربيا ً قويا ً لكل العـرب في كافة الصناعات مدنية وعسكرية.