الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

الريشة الطائرة، 4 ميداليات لمنتخب مصر في بطولة جنوب أفريقيا الدولية

منتخب الريشة الطائرة،
منتخب الريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، اختتمت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مشاركتها في منافسات بطولة فيوتشر الدولية، والمقامة في جنوب أفريقيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحققت بعثة المنتخب الوطني نتائج مميزة خلال مشاركتها في البطولة جاءت كالتالي:

نتائج مميزة لمنتخب الريشة الطائرة

وتوجت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني بفضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب موريشيوس كايت لوديك في النهائي.

وحصدت ضحى هاني لاعبة منتخبنا الوطني برونزية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام موريشيوس كايت لوديك في الدور قبل النهائي.

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وتوج أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد الخسارة أمام أمام الإنجليزي نديم دلفي في الدور قبل النهائي.

فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني فضية زوجي المختلط بعد الخسارة أمام زوجي جنوب إفريقيا في النهائي.

وزير الرياضة يلتقي مدير التطوير بالاتحاد الدولي

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسكتلندي جون شيرار مدير التطوير بالاتحاد الدولي عن القارات الست، والبحريني جعفر إبراهيم مسئول التدريب في الاتحاد الدولي، والكيني جيف أوموكيكي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، الدكتور علي حسب الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والمغربية رجاء رشدي مسئول التدريب بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الدكتور أحمد رضا مسئول التطوير بالاتحاد الأفريقي، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء، مناقشة العديد من الأمور الخاصة بنشر لعبة ريشة الطائرة في القارة الأفريقية ومصر من خلال التعاون بين الاتحاد الدولي والإفريقي والمصري، وضرورة العمل على جعل رياضة الريشة الطائرة أكثر انتشارًا وإعطاء فرصة لشريحة أكبر لجميع من الجمهور جميع الفئات السنية لممارستها والاستمتاع بها.

كما تطرق الاجتماع إلى قرار مسئولو الاتحاد الدولي منح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة عربية وأفريقية لتطوير اللعبة في كافة مجالاتها بعد المستوى المبهر والتطور الهائل الذي شهدته رياضة الريشة الطائرة خلال الآونة الأخيرة من الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية، وعمل بروتوكولات مع جامعات مصرية وزيادة عدد الأندية ونشر اللعبة في مصر.

وخلال اللقاء، تم طرح عدة أفكار ومناقشات حول فكرة إنشاء مركز تطوير ليكون الأول في أفريقيا على أن يكون مقره في مصر من أجل استضافة معسكرات الفرق وعمل الدورات التدريبية وإعداد الكوادر الإدارية، وكذلك تطوير الأمور التحكيمية ونشر اللعبة لكافة دول القارة السمراء.

تصريحات الدكتور أشرف صبحي

في بداية كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار الاتحاد الدولي بمنح مصر منحة لمدة 4 سنوات وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي؛ كأول دولة عربية وأفريقية لتطوير اللعبة، يأتي استمرارًا للريادة المصرية وثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها علي استضافة كافة الأحداث والفعاليات الكبري، بل والعمل علي التطوير كما منحها ذلك الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

ولفت الوزير إلي أن الريشة الطائرة هي لعبة تضاف إلى الألعاب الرياضية في مصر والتي يمكن من خلالها زيادة قاعدة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى إقامة فعالياتها على كافة الأصعدة في الأماكن السياحية والأثرية، ومشيرًا إلي أننا نعمل في المستقبل القريب علي إقامة بطولات دولية وعالمية مثل بطولات الكرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الألعاب المشابهة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسعي دائمًا إلى دعم مختلف الاتحادات الرياضية المصرية في جميع المنافسات العربية والقارية والعالمية استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس، بالتنسيق التام بين الوزارة ومختلف الاتحادات الرياضية، واللجنة الأوليمبية المصرية تحت مظلة الدعم الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إشادة بالمنشآت المصرية

من جانبهم، أبدى مسئولو الاتحاد الدولي سعادتهم ورضاهم على البنية التحتية الرياضية التي شاهدوها في الدولة المصرية والتي تعبر عما وصلت إليه مصر في الرياضة، وكذلك رضاهم عما شاهدوه أثناء بطولة مصر الدولية وحسن التنظيم، وهو ما أكد لهم أن الاتحاد المصري يسير بخطوات مميزة وواسعة، مثمنين الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وما تم من الدورات التدريبية الإدارية أثناء بطولة مصر الدولية، والدورة التدريبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أن مصر حصلت علي منحة تطوير لعبة الريشة بعد منافسة شرسة مع 148 دولة للمنافسة، تم تصفيتهم لـ15 دولة قبل فوز مصر بالمركز الأول من أجل تنفيذ برنامج المنحة، لتكون مصر هي صاحبة الريادة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على تقييم الاتحاد الدولي لأعضائه من خلال الاستبيان الذي تم بمعرفة مسئولي التطوير بالاتحاد الدولي، بناءً على ما تم إنجازه من الاتحاد المصري والقفزة الهائلة لمستوى ونتائج الريشة الطائرة خلال الفترة الماضية.

وأشاد جميع السادة الحضور من الاتحاد الدولي والإفريقي، بالبنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية، وما أصبحت عليه الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثنين علي الجهود المبذولة في إخراج العاصمة الإدارية الجديدة بهذه الروعة والابداع.

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الريشة الطائرة منتخب الريشة الطائرة اتحاد الريشة الطائرة ضحى هاني نور يسري أدهم حاتم

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