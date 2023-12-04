الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

وحدة تكافؤ الفرص تعقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز المنيا

وحدة تكافؤ الفرص،
وحدة تكافؤ الفرص، فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، عددًا من الندوات التوعوية والتثقيفية تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين.


من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، انه تم تنظيم ندوة بعنوان " المشاركة السياسية٠٠٠ صوتك أمانة" بقاعة الوحدات المحلية بمركزي ( ديرمواس - العدوة ) وذلك ضمن جهود الوحدة لتنظيم سلسلة من حملات التوعية لرفع وعى المرأة والأسرة المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحق الدستوري القانوني للمرأة والمواطن في المشاركة السياسية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة، والمشاركة في التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التي انطلقت في السنوات الأخيرة وشهد لها العالم اجمع.

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وأضافت "الزهراء" انه تم تنفيذ ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة المنيا والإدارة الصحية بالمنيا، وذلك في إطار فعاليات حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور طالبات قسم علم الاجتماع كلية الآداب، حيث تناولت الندوة أهم مظاهر العنف الذى تتعرض له المرأة وبيان الاثار النفسية والطبية التي تتعرض لها الفتاة نتيجة بعض العادات السيئة ودعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن.
 

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