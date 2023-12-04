الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

يوم حافل للأولمبياد الخاص المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (صور)

احتفالية الأولمبياد
احتفالية الأولمبياد الخاص المصري، فيتو

احتفل الاولمبياد الخاص المصري باليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة والتي شهدته الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة بالتزامن مع اعلان مصر مركز للتميز لمبادرة المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم امارة ابوظبي.

الأولمبياد الخاص المصري

حضر فعاليات اليوم وفدا من الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقدمهم الدكتور شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات ونيبال فتوني مدير عام المبادرات وسمير العدوي مدير مبادرة المدارس والشباب ونهي جاب الله مدير مبادرة اعداد اللاعبين كقادة وليلة الشناوي مدير البرنامج الصحي للاعبين ومروة رمضان  منسق مبادرة المدارس والشباب ونادين ابوجبل مدير وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الي مشاركة اللاعبين المشاركين في مؤتمري الشباب القادة واللاعبين القادة الذي يقام في القاهرة خلال تلك الفترة.

Advertisements

 

 

فعاليات هامة في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

كما حضر من الأولمبياد الخاص المصري الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وطارق النجار مدير المبادرات والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة وطارق محسن مدير مبادرة اعداد اللاعبين كقادة ومحمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب والدكتور مروان اشرف مدير الرياضات الموحدة بالاضافة الي مشاركة ٣٠ لاعب ولاعبة من الاولمبياد الخاص المصري بفرع القاهرة.

وحضر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة البروفسير يورجن مارسيل عميد الطلاب واميرة فرج مدير اللياقة والترفيه والطالبة جينا باسم كاحد النماذج المدمجة من الجامعة بالاضافة الي مشاركة ٢٠ طالب وطالبه من الجامعة.

أكد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري علي اهمية مبادرة المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص في مصر والتي تساعد علي دمج اللاعبين وشركاءهم من خلال التعليم والرياضة معا.

وأثني "محمود" علي الجهد المبذول لتحقق به مصر مركزا متميزا في تلك المبادرة الهامة، موجها التحية للرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لترشيح مصر  لتنفيذ تلك المبادرة بها منذ انطلاقها في عام ٢٠٢٠م.

وعن فعاليات اليوم فقد صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري أن اليوم بدأ بلقاء مع المشاركين تم استعراض خلالها قصص نجاح لبعض اللاعبين والشركاء واستعراض لانجازات مبادرة المدارس والشباب خلال الفترة السابقة تلها الانتقال للصالة الرياضية وممارسة بعض الرياضات المدمجة في كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة بين طلاب الجامعة واللاعبين المشاركين، واختتم اليوم بتوزيع شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاولمبياد الخاص شريف الفولي احتفالية الأولمبياد الخاص الجامعة الامريكية باسم التهامى

مواد متعلقة

أولمبياد باريس، 40 ألف شرطي لتأمين الافتتاح

هشام حطب: هدفنا تأهيل 140 لاعبا ولاعبة لـ أولمبياد باريس 2024

إنجاز عالمي جديد ينتظر الأولمبياد الخاص المصري في شتوية إيطاليا 2025

الرئيس الإقليمي يكرم أبطال الاولمبياد الخاص المصري على إنجازهم في عالمية برلين 2023 (صور)

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن

زغلول صيام يكتب: مدير فني اتحاد الكرة وكله عند العرب صابون!!

ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

معتمد جمال يستعين بمجموعة جديدة من شباب الزمالك

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

بعد اقحامه للكتاب المقدس، ساويرس يوجه رسالة قوية لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

انخفاض جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حركة تعاملات العملة الخضراء اليوم

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية