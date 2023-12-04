الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 139 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملة تموينية بالمنيا،
حملة تموينية بالمنيا، فيتو

 تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 139 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

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ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 139 مخالفة منها 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان )، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 19 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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