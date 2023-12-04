محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٧ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (٥-٦ديسمبر) قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حي العامرية، وتقام أيضًا يومي (١٠-١١ ديسمبر) قافلة طبية بالدخيلة بنطاق حي العجمي، وتقام يومي (١٢-١٣ ديسمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو ٢٦ أيضًا بنطاق حي العجمي، وتقام يومي (١٧-١٨ ديسمبر) قافلة طبية بالقرية المركزية بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي (١٩-٢٠ ديسمبر) قافلة طبية بقرية ٢٠ الإمام البخاري بنطاق مركز ومدينة برج العرب أما يومي (٢٤-٢٥ ديسمبر) قافلة بقرية بنجر ١ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة القوافل الطبية لشهر ديسمبر يومي (٢٦-٢٧ ديسمبر) بقافلة بنجر ٤ بنطاق مركز ومدينة برج العرب.
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