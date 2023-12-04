الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أفيشات دعائية للجزء الثاني من فيلم DUNE

Dune 2، فيتو
Dune 2، فيتو

Dune2، طرحت شركة  Warner Bros للإنتاج السينمائي، افيشات دعائية جديدة للجزء الثاني من فيلمها المنتظر، Dune.

وجاءت الافيشات الجديدة منفردة، يظهر فيها عدد من أبطال الفيلم، وهم تيموثي شالاميت، وزيندايا، وأوستن بتلر، وفلورنس بيو.

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تقديم موعد عرض الجزء الثاني من فيلم Dune لـ 1 مارس 2024

وأعلنت شركة  Warner Bros للإنتاج السينمائي، رسميًا عن ‏تقديم موعد عرض الجزء الثاني من فيلم المخرج دينيس فيلنوف Dune 2، إلى تاريخ 1 مارس من عام 2024، بعد ان كان من المقرر طرح الفيلم في السينمات بتاريخ  15 مارس 2024.

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أوستن بتلر وليا سيدو من فيلم  Dune: Part Two

و كشفت شركة Warner Bros للإنتاج السينمائي، عن أول ظهور لكلا من الممثل الشاب أوستن بتلر، والممثلة ليا سيدو، بشخصيتيهما، من فيلم  Dune: Part Two، للمخرج دينيس فيلنوف.

وظهر الفنان الشاب أوستن بتلر، في DUNE: PART TWO، بشكل مختلف عن الواقع، حيث ظهر حليق الرأس تمام، فيما كان ظهور، الممثلة ليا سيدو، ساحرا وانيقا، من خلال فستان مخملي أزرق اللون أظهر جمالها.

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تصوير مشاهد الأردن

وتواجد أبطال فيلم Dune2، مؤخرا في دولة الأردن العربية، وذلك لاستكمال تصوير عدد من مشاهد الفيلم، بعد انتهائهم من مرحلة تصوير المشاهد الخاصة بمدينة بودابست عاصمة دولة المجر.

استأجر فريق عمل الجزء الثاني DUNE، قاربًا لنقل عدد من فريق التمثيل، وفريق الخدع البصرية في الفيلم، لنقلهم إلى وسط البحر الميت في دولة الأردن العربية، وذلك لتصوير عدد من مشاهد الفيلم. 

وعبرت الممثلة “ريبيكا فيرغسون”، التي كانت ضمن فريق التمثيل، الذي صور في البجر الميت، عن سعادتها للمشاركة في مثل تلك التجربة، موضحة أنها استمتعت بالرحلة، وممارسة الغطس ومشاهدة المناظر الطبيعة الخلابة في المكان.

عمل لا مثيل له

 تحدثت الممثلة الشابة زنيدايا عن أحدث أفلامها Dune 2، خلال تصريحات صحفية قائلة: "فيلم Dune عمل لا مثيل له، وكونك جزءًا منه فهو أمرًا مميز حقًا... بصراحة كان المعجبون جزءًا منه حتى قبل ولادتي، لذلك أشعر بمسؤولية كبيرة، لأنني يجب أن أقوم بواجبي تجاه تلك المسؤولية".

وانضم مؤخرا الممثل تيم بلايك نيلسون، لطاقم عمل الجزء الثاني من فيلم  Dune، وذلك بالتزامن مع انتهاء تصوير مشاهد الفيلم في كلا من بودابيست، ودولة الأردن العربية.

فيما لم يكشف الممثل تيم بلايك نيلسون، عن تفاصيل الدور الذي سيلعبه خلال أحداث الجزء الثاني من فيلم Dune.

تدريبات معقدة لاوستن بتلر


وكشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشاب أوستن بتلر، حظي بتدريب صعب ومعقد مع أفراد القوات الخاصة في البحرية الأمريكية، لمدة 4 أشهر، وذلك من أجل، إتقان دوره في فيلم Dune 2.

وأوضحت التقارير الصحفية، أنه علي الرغم من صعوبة التدريبات وخطورتها، إلا أن الممثل أوستن باتلر، كان بارعا وجادا، خلال فترة التدريب، التي وصلت لأربع أشهر، استمع ومارس فيها جميع التوجيهات والملاحظات التي أعطت له من أفراد القوات الخاصة، التي شكرهم وعبر عن فخره بالتعرف والتعاون معهم.

فيما عبر الممثل أوستن باتلر، عن شعوره بالفخر والسعادة، لوجوده ضمن طاقم عمل الجزء الثاني من فيلم، Dune، وقال خلال لقاء مصور مع مجلة فاريتي الأمريكية، علي هامش حضوره مؤخرا حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية:"لقد أحببت الجزء الأول من الفيلم كثيرًا، كان تحفة سينمائية، المخرج دينيس، هو أحد صناع الأفلام المفضلين لدي، وهو شخص رائع، وأنا معجب بشدة بجميع الممثلين بالفيلم.

تصوير الجزء الثاني

وبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم DUNE، في أول شهر يوليو ٢٠٢٢، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم.

وكشفت تقارير صحفية عن سفر المخرج الكندي دينيس فيلنوف لإيطاليا، وذلك لاستكشاف عدد من المواقع هناك التي يرغب في استخدامها لتصوير عدد من مشاهد الجزء الثاني لفيلم Dune.

كما زار دينيس وجريج فريزر، وباتريس فيرميت شوهدوا مؤخرا، مقىِرة بريون في سان فيتو لتقييم مدى ملاءمتها لقصة الفيلم.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Dune حقق نجاحا كبيرا على صعيد الإيرادات والجوائز، حيث فاز ب6 جوائز من أصل 10 ترشيحات في حفل الأوسكار٢٠٢٢، وهي أفضل إنتاج، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل مونتاج، وأفضل صوت، وأفضل تصوير، وأفضل مؤثرات بصرية.

انضمام فلورنس بيو 

وأعلن مؤخرا عن انضمام الممثلة فلورنس بيو إلى الجزء الثانى من فيلم Dune، على أن تلعب دور الأميرة إيرولان كورينو، وهي ملكة تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذى يقوم بدوره الممثل تيموثي شالاميت.

وشهد الجزء الثاني من الفيلم عودة عدد كبير من أبطال الجزء الأول من فيلم، مثل ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

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