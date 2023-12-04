الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل سيدة على يد زوجها بالطالبية

النيابة تعاين مسرح
النيابة تعاين مسرح جريمة قتل سيدة علي يد زوجها، فيتو

 تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بقتل زوجته "مروة" طعنًا بسلاح أبيض في الطالبية.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.


وكشفت التحقيقات، أن المتهم سدد لزوجته طعنات بسكين، لشكه في سلوكها.

 

القبض على المتهم بقتل زوجته في الطالبية

 تلقى شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنات متفرقة، وتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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