الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

سر اختيار يوم للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين بمؤتمر المناخ COP28

النوع الاجتماعي،
النوع الاجتماعي، فيتو

 يؤثر تغير المناخ بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، وخاصة النساء اللاتي يعانين من الفقر بسبب اعتمادهن على الموارد الطبيعية ومحدودية وصولهن إلى صنع القرار، وعلى الرغم من التحديات، تستجيب النساء لتغير المناخ من خلال معرفتهن المتخصصة وقيادتهن في مجال الاستدامة.

وتركز فعاليات COP28 اليوم على المساواة بين الجنسين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وتؤكد على  ضمان اتخاذ سياسات شاملة لانتقال عادل يعترف بالدور الحاسم للمرأة في تعزيز المجتمعات المرنة والعمل المناخي الفعال، مع التركيز على الحاجة إلى تحسين الاستجابة للنوع الاجتماعي للموارد والتمويل المناخي.
 

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النوع الاجتماعي والمرأة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

 في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، اعتمدت الأطراف برنامج عمل ليما المعزز لمدة خمس سنوات بشأن النوع الاجتماعي وقضاياه، وخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (GAP)، واعتمد مؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين المراجعة المتوسطة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعديلات خطة العمل العالمية.

 

فعاليات يوم النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين

وينظم مؤتمر المناخ COP28 يوم النوع الاجتماعي من خلال مجموعة من الفعاليات أبرزها:

  • جلسة إعلامية حول النوع الاجتماعي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهي جلسة إعلامية افتراضية حول ما يمكن توقعه بشأن المساواة بين الجنسين في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
  • المؤتمر العالمي المعني ببيانات النوع الاجتماعي والبيئة، كجزء من الجهود العالمية الحالية لتوسيع فهم العلاقة بين الجنسين والبيئة، وسيكون من بين المتحدثين والمشاركين وكالات الأمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات والقادة وصانعي الالتزام في تحالف العمل النسوي من أجل العدالة المناخية وتحالف البيانات البيئية الجنسانية (GEDA) والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وقادة السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والأوساط الأكاديمية.
  • ورشة عمل تعقد أثناء الدورة ينظمها كلا من منظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيق انتقال عادل يراعي المنظور الجنساني والنوع الاجتماعي

جدير بالذكر أنه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سيركز الحوار خلال الدورة على تمويل التحولات العادلة المراعية للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، حيث أن هناك اعتراف على نطاق واسع بالتأثير غير المتكافئ لتغير المناخ على الفئات المهمشة وأهمية التمويل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي.

 ويهدف الحوار إلى نشر الأفكار المستفادة من المناقشات الأخيرة حول تمويل المناخ المستجيب للمساواة بين الجنسين. ويسعى إلى تعزيز فهم متماسك للفرص والثغرات في المنطقة، ومناقشة الحالات الناجحة للتنمية وتنفيذ العمل من أجل التحولات العادلة المراعية للمنظور الجنساني والعمل المناخي وكيفية حشد الدعم المالي المتاح. والنتيجة المتوقعة هي فهم مشترك للفرص والفجوات في تمويل تطوير وتنفيذ التحولات العادلة المراعية للمنظور الجنساني والعمل المناخي

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