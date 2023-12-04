الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

التحقيق مع كروان مشاكل لاتهامه بنشر محتويات غير أخلاقية

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

 تباشر النيابة العامة التحقيقات مع كروان مشاكل، التيك توكر الشهير، بعد أن ألقى القبض عليه مختبئا في محافظة سوهاج، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.

 

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

 ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ انجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

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وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.
 

 

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