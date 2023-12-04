نقيب الفلاحين يكشف أهم مطالب المزارعين من الرئيس القادم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يناشد كل فلاحي مصر بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بصورة مشرفة تعكس وعي الفلاحين بالأهمية الكبيرة لهذه الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة القوية في الانتخابات تعطينا القوة في المطالبة بحقوقنا وتذليل العقبات وحل مشاكلنا.

وأضاف عبدالرحمن أن أهم طلبات الفلاحين من الرئيس القادم هي كالتالي:

الدعم المادي للفلاحين في صورة دعم نقدي بقروض ميسرة ذات فوائد بسيطة علي أقساط متباعدة أو دعم عيني في صورة آلات ومعدات زراعية متطورة مثل الجرارات الزراعية الحديثة وآلات الزراعة والحصاد المتطورة وآلات الرش وخلافه.

توفير السماد المدعم بكميات كافية.

وتوفير التقاوي المعتمدة.

دعم معنوي يتمثل في منح الفلاحين المتميزين شهادات الدولة التشجيعية والتقديرية والجوائز التحفيزية وإشراك الفلاحين في كافة المؤتمرات الرسمية التي تخص الشأن الزراعي محليا ودوليا.

توفير الإرشاد الزراعي في كافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات القومية بما يتناسب مع مكانة وحجم القطاع الزراعي.

تفعيل صندوق التكافل الزراعي.

تعميم الزراعة التعاقدية علي كافة المحاصيل.

والإسراع في تكملة كل المشاريع القومية العملاقة الخاصة بالفلاحين.

تطوير وتعديل القري المصرية طبقا لمبادرة حياة كريمة.

زيادة المشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء.

زيادة مشاريع تحويل الري بالغمر إلى ري حديث.

رقمنة القطاع الزراعي.

تمثيل ملائم فعليا للفلاحين في المجالس النيابية كمجلس الشيوخ والنواب والمحليات.

إنشاء مجلس قومي للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.

توفير كل المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة.

إعادة هيكلة منظومة الزراعة التعليمية والإدارية بما يتناسب مع الحاضر.

وأكد أبو صدام أن فلاحين مصر على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية يتمتعون بوعي كامل وإرادة صلبة لزيادة الإنتاج الزراعي بما يناسب رؤية مصر للتنمية المستدامة وهم على أتم استعداد لقيادة القطاع الزراعي نحو اكتفاء ذاتي من كل المحاصيل الزراعية.

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