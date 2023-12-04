136 مليون دولار إيرادات فيلم NAPOLEON في شباك التذاكر العالمي

Napoleon ، حقق فيلم المخرج “ريدلي سكوت” الجديد، ‘NAPOLEON’ أكثر من 136 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، عن ميزانية إنتاج تقدر بـ200 مليون دولار.

وطرحت شركة سوني وآبل، افيش جديد رسمي، من فيلمهما الجديد “نابليون”، خاص بسينمات IMAX يظهر فيها الممثل الحائز علي الأوسكار “خواكين فينيكس” بطل الفيلم.

نسخة مطولة من فيلم NAPOLEON

وكشف المخرج الشهير ريدلي سكوت، عن وجود نسخة مطولة من فيلمه الجديد التاريخي، NAPOLEON.

وذكر المخرج ريدلي سكوت، أن النسخة المطولة من فيلم NAPOLEON، تصل مدتها لـ 4 ساعات ونصف، وأنه يرغب بشدة في أن يعرضها بعد عرض النسخة الرسمية من الفيلم، والتي تصل مدتها لـ ساعتين و38 دقيقة، وطرح للعرض في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر ٢٠٢٣.

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ريدلي سكوت يتحدث عن فيلمه Napoleon

أكد المخرج الشهير، ريدلي سكوت، أن فيلم "نابليون" ليست قصة انتصار للقائد الفرنسي.

وقال سكوت، في تصريحات صحفية جديدة، أن فيلم Napoleon، لا يتجنب للتطرق إلى معالجة كمية الدماء التي تسبب بها نابليون، مثل أقارنه، الإسكندر الأكبر، وأدولف هتلر، وستالين، لقد قام نابليون بكثير من الأشياء السيئة في حياته، وفي الوقت نفسه، كان معروفًا بشجاعته وهيمنته، لقد كان خارقا للعادة".

إعلان وبوستر فيلم Napoleon

وكشف المخرج ريدلي سكوت منتج فيلم نابليون بونابرت، عن ملصق دعائي جديد لفيلمه المنتظر، ويظهر في البوستر الجديد الممثل جواكين فينكس، وهو يجلس على كرسي بملابس نابليون العسكرية الشهيرة.

كما طرح الإعلان الرسمي الأول لفيلم السيرة الذاتية عن نابليون بونابرت، الذي وصلت مدته إلى دقيقتين ونصف الدقيقة.

وتضمن الإعلان عددًا من مشاهد الحروب التي خاضها الزعيم الفرنسي الشهير، بالإضافة لمشاهد تناولت حياته العاطفية، كما جاء في الإعلان مشهد للحظة قذف Napoleon للأهرامات بالمدافع الحربية.

فيلم Napoleon يحصل على تصنيف R

وحصل فيلم المخرج ريدلي سكوت، على تنصيف، R بسبب محتواه، الذي يتضمن مشاهد دموية عنيفة، بجانب عدد من المشاهد الجنسية.

كما تلقي فيلم المخرج الإنجليزي الشهير، ريدلي سكوت، ردود فعل إيجابية، بعد عرض تشويقي أول للفيلم، خلال حدث سينما كون، الذي أقيم مؤخرا في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وتحدث المشاركون في حدث سينماكون، عن مشاهد قوية وأداء تمثيلي عظيم للمشاركين في فيلم “نابليون”، كما أبدوا إعجابهم بمشهد ضخم لمعركة دموية ملحمية، قالوا عنها أن المخرج ريدلي سكوت، أظهر خلالها أقصى إمكانياته على الشاشة الكبيرة.

أبطال فيلم Napoleon

وفيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل الأوسكاري خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، وطرح اللفيلم في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر ٢٠٢٣.

خواكين فينيكس Napoleon

ويجسد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس دور نابليون بونابرت في فيلم Napoleon، والذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، وهو من إخراج ريدلي سكوت.

وعكف الممثل الأمريكي خواكين فينيكس البالغ من العمر 47 عامًا، علي دراسة ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين، ليتمكن من تجسد دور الإمبراطور نابليون بونابرت، وظهر النجم مرتديًا ملابس عسكرية كاملة عندما بدأ تصوير فيلم السيرة الذاتية في جنوب شرق لندن.

تفاصيل فيلم Napoleon

ويستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال جذوره الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

وتلعب الممثلة الشقراء فانيسا كيربي دور البطولة أمام خواكين فينيكس بعد أن مثلت دور الأميرة مارجريت في مسلسل The Crown، إنقاذًا للموقف بعد أن انسحبت الممثلة جودي كومر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها خواكين فونيكس مع المخرج سير ريدلي سكوت، منذ أن لعب دور البطولة في فيلم جلادياتور من إخراجه في عام 2000.

وكان عنوان الفيلم سابقًا Kitbag والذي كان يرمز إلى القول المأثور لنابليون: “هناك هيئة عامة مخبأة في حقيبة أدوات كل جندي، أو بمعنى آخر أنه من الممكن لأي جندي أن يصبح جنرالًا، وتم تغيره لاسم ”نابليون".