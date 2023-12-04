نجل طارق عبد العزيز يوجه رسالة لروح والده: الحمد الله على الحب والسيرة الطيبة

وجه معتصم طارق عبد العزيز، نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز، رسالة مؤثرة لوالدها بعد مرور أسبوع علي وفاته ، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع “فيس بوك”.

ونشر معتصم صورة لوالده وعلق عليها قائلا:" الحمد الله على الحب والسيرة الطيبة الحمد الله على الستر والحمد الله على الصحة".

وأضاف معتصم:" عزائي الوحيد إنك عملت اللي كان نفسك فيه ياحبيبي، ربنا يرزقك جناته ويجمعك بأحبابك في جنة الخلد بأمر الحي القيوم الواحد الأحد وإلى لقاء آخر بإذن الله ياحبيبي.. نسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

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وتوفي الفنان طارق عبد العزيز يوم الأحد الماضي، بشكل مفاجئ أثناء تصويره مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين".

طارق عبد العزيز

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج في كلية الحقوق ومولود في محافظة سوهاج وعمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".