الأمم المتحدة تمنح جائزة العمل المناخي العالمية لشابين من المكسيك وكينيا خلال مؤتمر cop28

قررت الأمم المتحدة الاحتفال باثنين من الشباب كفائزين بجائز الأمم المتحدة العالمية للعمل المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتم اختيار ميشيل زاراتي بالوميك من المكسيك وسيباستيان موورا من كينيا من بين مئات المتقدمين من 120 دولة لجهودهم المتميزة لجعل مجتمعاتهم أماكن أكثر استدامة ومرونة وإنصافًا للعيش.

زاراتي بالوميك الفائز بجائزة الأمم المتحدة للعمل المناخي

زاراتي بالوميك، 27 عامًا، يقود الجهود داخل منظمة “ الثقافات الأصلية” والتي تسعى للوصول إلى المياه النظيفة والكافية لمجتمعات السكان الأصليين المهمشة في ولاية أواكساكا، حيث تندر موارد المياه ويؤدي تلوث المياه إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والجنسانية.

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وقال بالوميك، الذي فاز بالجائزة تحت عنوان “المرونة”: "إن المجتمعات المشاركة في المشروع تستفيد من التقنيات البيئية المبتكرة وبأسعار معقولة لصرف المياه، واستعادة مستجمعات المياه الصغيرة، والقدرة على التكيف مع أحداث الأرصاد الجوية المائية الرئيسية التي تكون عرضة لها". فئة الطبيعة".

مشروع اعتماد السيارات الكهربائية

موورا، البالغ من العمر 35 عامًا، هو المؤسس المشارك لـ “ينا كينيا”، وهدفها الأساسي هو تسريع اعتماد السيارات الكهربائية من خلال توفير شبكة شحن قوية مدعومة بمصادر الطاقة المتجددة. كما بدأ أيضًا برنامج HerGo لجلب النساء إلى قطاع النقل الإلكتروني، بهدف خلق 12000 فرصة عمل للنساء كسائقات ومالكات لمحطات الشحن.

وقال كابوي، الذي فاز ضمن فئة "تحول الطاقة" بالجائزة: “لقد ولدت هذه المبادرة من التزامنا بالتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تشجيع الطاقة المتجددة في قطاع النقل، لافتا إلى أن الاعتماد الواسع النطاق للسيارات الكهربائية وتوافر شبكة شحن قوية يلعبان دورًا محوريًا في تحقيق مستقبل مستدام وخالي من الكربون.

سيتم الاحتفال بالفائزين بالجائزتين في حفل توزيع الجوائز يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في منطقة العمل المناخي العالمي.