الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

المصرية للاتصالات تدعم تطوير كوادر جديدة في صناعة الكابلات البحرية

المهندس محمد نصر،
المهندس محمد نصر، فيتو

استضافت المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، النسخة الأولى من المنتدى العالمي للكابلات البحرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Egypt SubOptic Symposium 2023، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية.

دور المصرية للاتصالات 

 وشهد المنتدى إقبالًا كبيرًا من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات الذين أعربوا عن سعادتهم بحضور المنتدى والمعلومات الشيقة التي حصلوا عليها حول هذه الصناعة الثرية والواعدة بقيادة الشركة المصرية للاتصالات الرائدة في هذا المجال.

Advertisements

ويستهدف المنتدى نقل الخبرات للشباب من الطلبة وحديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في هذا المجال الحيوي سواء كان ذلك في المصرية للاتصالات أو أي من الشركات العملاقة العاملة في مجال الكابلات البحرية.

وضم المنتدى خبراء دوليين جاءوا من جميع أنحاء العالم لنقل خبراتهم العملية كل في تخصصه. وتضمنت فعاليات المنتدى برنامجًا مكثفًا من المحاضرات التي ألقاها خبراء صناعة الكابلات البحرية من الشركات والمنظمات المتخصصة العالمية حول تاريخ الصناعة، وتقنياتها، وآليات إنشاء الكابلات البحرية وعمليات إصلاحها، والقوانين العالمية المنظمة للصناعة ودور الشركة المصرية للاتصالات المحوري في هذه الصناعة الواعدة. حيث يستهدف المنتدى كذلك جذب النشء الجديد لهذه الصناعة المهمة التي تحتاج إلى عقول مطلعة ترغب في مزيد من المعرفة.

واحتضنت المصرية الاتصالات على مدار السنين عددًا كبيرًا من الشباب الواعد الذين أصبحوا من خبراء الكابلات البحرية وانطلقوا من الشركة إلى كبريات للشركات العالمية العاملة بهذا المجال.

 ولعل أبرزهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الذي قال في كلمته أمام المنتدى "فخور برعاية المصرية للاتصالات لهذا المنتدى الهام الذي يعد فرصة عظيمة للشباب للتعرف على صناعة كبيرة بحجم صناعة الكابلات البحرية على أيدي خبراء الصناعة الذين حضروا من جميع أنحاء العالم لحضور المنتدى وسعيد بأقبال الشباب على المعرفة وتعلم المزيد حول هذا المجال،" مضيفًا: "لقد بدأت حياتي المهنية في المصرية للاتصالات في مجال الكابلات البحريةـ والتي كان لها الفضل الأكبر في تنمية مهاراتي وخبراتي في هذا المجال، مما أهلني للانضمام لكبرى الشركات الدولية حتى تم اختياري لمنصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية وذلك قبل أن أعود للمصرية للاتصالات من جديد رئيسًا تنفيذيًا". 

صناعة الكابلات البحرية 

توقيع عقد بين المصرية للاتصالات وراية لإنشاء المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى

عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات ومؤسسة ICANN

وأشار نصر إلى أن "المنتدى يمثل كذلك فرصة للجميع للتعرف على الفرص الكبيرة التي تحفل بها صناعة الكابلات البحرية سواء في مجال النقل البحري أو في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن اغتنام هذه الفرص يتطلب مواصلة التعلم وتحصيل المعرفة، وهذا ما يوفره المنتدى". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المصرية المصرية للاتصالات اتصالات مصر الكابلات البحرية

مواد متعلقة

المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع مدينة مصر لتقديم الخدمات بمشروعاتها العقارية

المصرية للاتصالات توفر منحا دراسية بالجامعات المصرية لأوائل الخريجين بمدرسة وي

المصرية للاتصالات تواصل توسعاتها الدولية وتطلق أحدث أنظمتها WeConnect

المصرية للاتصالات تفتتح 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

الخطيب يعتمد قائمة الأهلي المونديالية قبل إرسالها وهذه ملامحها

جلسة استماع أخيرة لحسم أزمة إبراهيم وحسام حسن مع النادي المصري

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بعد أنباء تعرضه لأزمة صحية، حقيقة الحالة الصحية لشيخ الأزهر

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال بالصواريخ

حدث أمني غامض، لحظة إطلاق نار كثيف في سديروت تثير فزع إسرائيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 4-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر اقتصاد غزة بسبب العدوان الإسرائيلي ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية