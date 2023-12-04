تقديم خدمات طبية وبيطرية بقافلة سكانية متكاملة بقرية كوم زمران بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة،قافلة سكانية بقرية كوم زمران، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.



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حيث تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ومنها،تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات ( 80 أطفال- 50 باطنة - 15 نساء - 10 أسنان - 25 تحاليل) كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.

تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم عمل توعية للمواطنين عن الحمي الثلاثية وأهمية التحصينات والتطعيمات، بالإضافة الى شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم رش 750 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتم توفير سيارة اسطونات غاز بسعر المستودع حيث تم توزيع عدد 60 اسطوانه.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض، وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان،وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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