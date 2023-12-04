الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

قرار قضائي جديد في حادث قتل صاحب محل سجاد ببولاق الدكرور

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

 قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس 3 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل صاحب محل سجاد ضربا بالأيدي، بسبب خلافات الجيرة في إمبابة.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة اندلعت بين المجني عليه صاحب محل سجاد و3 أشخاص لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

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اندلاع مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين 

 تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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