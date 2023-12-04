الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس المتهمين باختطاف صاحب شركة بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

 قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين باختطاف صاحب شركة بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا باختطاف صاحب شركة في بولاق الدكرور داخل توك توك، بسبب خلافات مالية بينهم، وطالبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ، الذي كشف أنه شاهد شخصين أثناء خطف شخص داخل توكتوك، واصطحبوا عنوة وانصرفوا مسرعين.

القبض على المتهمين باختطاف صاحب شركة بسبب خلافات مالية 

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين باختطاف صاحب شركة بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور.

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تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص بمشاهدته لـ(3 أشخاص مجهولين) يستقلون مركبة "توك توك" يقومون باصطحاب شخص عنوة داخل المركبة والانصراف مسرعين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف (مالك شركة توريدات – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية – له معلومات جنائية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "توك توك"، مندوب مبيعات، عامل – مقيمين بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ومركبة "توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه، فقام بالاستعانة بالمتهمين لارتكاب الواقعة واصطحبوه لشقة سكنية ملك أحدهم مُستقلين مركبة "التوك توك"، واحتجازه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بولاق الدكرور قطاع الأمن العام أمن الجيزة

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