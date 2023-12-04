تعرف على فرص بقاء معتمد جمال بالزمالك

الزمالك، يدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى شهر فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح مصدر أن إدارة الزمالك ترفض التعجل في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لذلك سيستمر معتمد جمال مديرا فنيا حتى نهاية شهر يناير لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأكد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على سوار الغيني مهم للغاية في مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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وقال الجزيري فى تصريحات عقب المباراة: "الفوز على سوار الغيني يسهل مهمتنا في المباريات المقبلة ويمنحنا أريحية في باقي مشوارنا بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية".

وأضاف: "الفوز يأتي بالفوز، ونحن فريق واحد ولدينا روح واحدة والأهم هو الترابط بين اللاعبين، والاستقرار جعلنا نظهر بشكل جيد".

أعمل على تطوير نفسي

وتابع: "المهاجم يريد تسجيل الأهداف دائما وأعمل على تطوير نفسي، وأرغب في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.