الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تعرف على فرص بقاء معتمد جمال بالزمالك

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

الزمالك، يدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى شهر فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وأوضح مصدر  أن إدارة الزمالك ترفض التعجل في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لذلك سيستمر معتمد جمال مديرا فنيا حتى نهاية شهر يناير لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. 

وأكد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز على سوار الغيني مهم للغاية في مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

Advertisements

وقال الجزيري فى تصريحات عقب  المباراة: "الفوز على سوار الغيني يسهل مهمتنا في المباريات المقبلة ويمنحنا أريحية في باقي مشوارنا بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية".

وأضاف: "الفوز يأتي بالفوز، ونحن فريق واحد ولدينا روح واحدة والأهم هو الترابط بين اللاعبين، والاستقرار جعلنا نظهر بشكل جيد".

أعمل على تطوير نفسي

وتابع: "المهاجم يريد تسجيل الأهداف دائما وأعمل على تطوير نفسي، وأرغب في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك كاس الكونفيدرالية الافريقية مسئولو نادي الزمالك نادي الزمالك معتمد جمال

مواد متعلقة

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

حسين ياسر: الزمالك قادر على حصد الكونفدرالية

"لن أمثل دور الضحية".. أول تعليق من مدرب سوار الغيني بعد الهزيمة أمام الزمالك

الأكثر قراءة

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أبرزها الألبان والمربي، ارتفاع جديد في أسعار 8 منتجات في الأسواق

ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الثامنة

بالأسماء، 21 مصريا يحصلون على جنسيات أجنبية

تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

قائد القوات البحرية يهدي الرئيس السيسي درع الفرقاطة المصرية الجديدة

تعرف على فرص بقاء معتمد جمال بالزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية