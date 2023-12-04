الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها مع الراقصة جوهرة (فيديو )

رانيا يوسف وجوهرة،
رانيا يوسف وجوهرة، فيتو

رانيا يوسف ، احتفلت الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها مؤخرا، في أحد  الأماكن، بحضور أصدقائها المقربين في الوسط الفني.

عيد ميلاد رانيا يوسف 

 ونشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة مقطع فيديو من عيد ميلاد رانيا يوسف، وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف وهي تدخل في وصلة رقص مع الراقصة جوهرة احتفالا بعيد ميلاد على أنغام أغنية تعالي أدلعك للفنان بهاء سلطان.

وكانت رانيا يوسف نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

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عيد ميلاد رانيا يوسف

 وعلقت على الصورة قائلة:"الحمد لله..شاكرة وسعيدة ومتفائلة.. 50 سنة شباب".

وانهالت التهاني بعيد ميلادها من متابعيها وقالت إحداهما:" إن شاء الله العمر كله ليكي" وقال أحد المعلقين:" مهما تقدم العمر ستظلين فاطمة في عائلة الحاج متولي" وأضافت أخرى "عيد ميلاد سعيد".

 

رانيا يوسف

 أبدت الفنانة رانيا يوسف، رأيها في المساكنة قبل الزواج، قائلة: إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذا فعلت ابنتها ذلك.

وأضافت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا لن أعيش المساكنة.. أعوذ بالله، أنا غير بنتي، وتربيتي غير تربيتها، لكني مش هامنعها لو عرفت باللي عملته".


وكشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة: "لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها".

 

خضت تجربة الزواج 3 مرات

 وكانت رانيا يوسف قد كشفت عن عدد زيجاتها، موضحة أنها خاضت تلك التجربة 3 مرات.. الزيجة الأولى كانت من المنتج محمد مختار، واستمرت لمدة 12 سنة وكان يكبرها بـ 25 عاما وأنها تزوجته لكي تهرب من تحكمات والدتها وسلطتها.

وتابعت: "في أوقات كنت سعيدة معاه، وخاصة لما خلفت بناتي نانسي وياسمين، دي اكتر فترة في عمري كنت فيها سعيدة لأني بحب الأطفال جدا ووقتها كان نفسي يكون عندي بنات والحمد لله ربنا كرمني بيهم، وعشت طفولتي معاهم وكل اللعب اللي اتحرمت منها وأنا صغيرة جبتها لبناتي".

واستكملت رانيا يوسف حديثها أنها حاولت أن يكون هناك ود بينها وبين طليقها محمد مختار لكنه رفض، مضيفة أن ابنتها ذهبت إليه منزله ولكن رفض أن يفتح لها الباب وعادت لوالدتها وهي منهارة من شدة البكاء.


وأضافت رانيا يوسف أنها مسئولة عن بناتها، ودائما تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي وهي الأم والأب في حياتهم وتقوم بتلبية كافة طلباتهم، مشيرة أنها عجزت عن تلبية طلب لهم في العام الماضي وهو سفرهم للخارج في برشلونة لكي يتعلما تصميم الأزياء ولكن في السنة الثالثة تعثرت ماديا.


واختتمت رانيا يوسف: "عجزت السنة اللي فاتت أسفرهم برا بقالهم سنين بيسافروا برشلونة يتعلموا تصميم الأزياء لكن السنة اللي فاتت تعثرت ماديا ومكانش معايا فلوس فخلاص مسافروش".


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