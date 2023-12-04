كايروكي تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "تلك قضية" (فيديو)

نجح فريق كايروكي في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “تلك قضية” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وقضية أراضيهم، وما تشهده من قصف وانتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن استشهاد الآلاف.

أغنية تلك قضية

وحصدت الأغنية أكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحها على يوتيوب.. وجاءت الأغنية بتوقيع الشاعر مصطفى إبراهيم، وتقول كلماتها:

ينقذ في سلاحف بحرية

يقتل حيوانات بشرية

تلك قضية وتلك قضية

كيف تكون ملاكا أبيض

يبقى ضميرك نص ضمير

تنصف حركات الحرية

وتنسف حركات التحرير

وتوزع عطفك وحنانك

ع المقتول حسب الجنسية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تكون إنسانًا راقي

ومطابق للإشتراطات

كل كلامك لابس واقي

وبتحضن كل الشجرات

بتقول ع البواب الحارس

وجنبك جيش بيهد مدارس

واما بتقفش نفسك لابس

دم.. تقول الكل ضحية

وتلك قضية وتلك قضية

Advertisements

ويعد فريق كايروكي واحدا من أبرز الفرق الموسيقية في مصر التي حققت نجاحا وسط الفرق الموسيقية المتواجدة الأخرى، نظرا للأغاني الكثيرة التي قدمها الفريق علي مدار سنوات لمست قلوب الشباب بالأخص.

بدأ فريق كايروكي 2003، وهو مكون من 5 أفراد وهما أمير عيد، شريف هواري، تامر هاشم، شريف مصطفى، آدم الألفي، ظل الفريق يقدم أغاني عديدة مواضيعها مختلفة، إلى سنوات عديدة وجاء عام 2011 ليكون نقطة تحول في حياتهم الفنية.

حقق فريق كايروكي النجاح الكبير بعد ثورة 25 يناير، وبالتحديد عقب طرحهم لأغنية "صوت الحرية" التي حققت نجاحا كبيرا في ظل أحداث ثورة 25 يناير وتم تصويرها بطريقة "الفيديو كليب" في ميدان التحرير.

وبدأ فريق كايروكي بفردين فقط وهما أمير عيد وشريف الهواري لتتكون بعدها الفرقة بشكل كامل، كما أن بدأت الفرقة بالغناء بالإنجليزية تحت عنوان " the black star" ليصبح الفريق بعدها بـ اسمه الحالي.

نجاح أغاني كايروكي

نجح فريق كايروكي أن يضع بصمة خاصة في قلوب الجمهور، خاصة الشباب من خلال أغانيهم المختلفة التي تدور مواضيعها عن الواقع وجوانب من حياة الشباب، ولا شك أنهم أثرو علي الساحة الغنائية بتقديم نوع معين من الغناء ووصل الأمر إلي أن شهدت الساحة الفنية بعض الفنانين أقدموا علي تقديم أغاني تشبه أغاني الفريق

ومن أبرز الأغاني التي صنعت نجاح فريق كايروكي أغنية مطلوب زعيم وصوت الحرية وأشرك فيها هاني عادل عضو فريق وسط البلد وغيرهم.

وتعبر أغنية "الميدان" الذي قدمها فريق كايروكي من أبرز الأغاني التي تحدثت عن أحداث ثورة 25 يناير وشاركهم الغناء عايدة الأيوبي وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في عام 2012.

و طرح فريق كايروكي علي مدار مسيرته الفنية 7 ألبومات غنائية وهما كـ الأتي ألبوم مطلوب زعيم في عام 2011 وألبوم أنا قاعد مع نفسي وطرح في عام 2012 بالإضافة إلي ألبوم السكة شمال وطرح في عام 2014، وفي عام 2015 طرح الفريق ألبوم غنائي يحمل عنوان ناس وناس في عام 2015.

وغاب الفريق بعدها عامين، ليعود من جديد بألبوم نقطة بيضة في عام 2017، وفي عام 2019 تم طرح ألبوم أبناء البطة السوداء، وفي عام 2022 أطلق الفريق ألبومه الغنائي الأخير "روما" وحقق نجاحا كبيرا من حيث المشاهدات الكبيرة.

كما أن فريق كايروكي استطاع أن يصل صوته إلي جميع أنحاء العالم، حيث أحيوا حفلات كثيرة في عدد من الدول.