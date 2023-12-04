الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كايروكي تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "تلك قضية" (فيديو)

كايروكي، فيتو
كايروكي، فيتو

نجح فريق كايروكي في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “تلك قضية” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وقضية أراضيهم، وما تشهده من قصف وانتهاكات وجرائم حرب أسفرت عن استشهاد الآلاف.

 

أغنية تلك قضية

وحصدت الأغنية أكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحها على يوتيوب.. وجاءت الأغنية بتوقيع الشاعر مصطفى إبراهيم، وتقول كلماتها:

ينقذ في سلاحف بحرية
يقتل حيوانات بشرية
تلك قضية وتلك قضية
كيف تكون ملاكا أبيض
يبقى ضميرك نص ضمير
تنصف حركات الحرية
وتنسف حركات التحرير
وتوزع عطفك وحنانك
ع المقتول حسب الجنسية
وتلك قضية وتلك قضية
كيف تكون إنسانًا راقي
ومطابق للإشتراطات
كل كلامك لابس واقي
وبتحضن كل الشجرات
بتقول ع البواب الحارس
وجنبك جيش بيهد مدارس
واما بتقفش نفسك لابس
دم.. تقول الكل ضحية
وتلك قضية وتلك قضية

Advertisements

 

ويعد فريق كايروكي واحدا من أبرز الفرق الموسيقية في مصر التي حققت نجاحا وسط الفرق الموسيقية المتواجدة الأخرى، نظرا للأغاني الكثيرة التي قدمها الفريق  علي مدار سنوات لمست قلوب الشباب بالأخص.

بدأ فريق كايروكي 2003، وهو مكون من 5 أفراد وهما أمير عيد، شريف هواري، تامر هاشم، شريف مصطفى، آدم الألفي، ظل الفريق يقدم أغاني عديدة مواضيعها مختلفة، إلى سنوات عديدة وجاء عام 2011 ليكون نقطة تحول في حياتهم الفنية.

حقق فريق كايروكي النجاح الكبير بعد ثورة 25 يناير، وبالتحديد عقب طرحهم لأغنية "صوت الحرية" التي حققت نجاحا كبيرا في ظل أحداث ثورة 25 يناير  وتم تصويرها بطريقة "الفيديو كليب" في ميدان التحرير.

وبدأ فريق كايروكي بفردين فقط وهما أمير عيد وشريف الهواري لتتكون بعدها الفرقة بشكل كامل، كما أن بدأت الفرقة بالغناء بالإنجليزية تحت عنوان " the black star" ليصبح الفريق بعدها بـ اسمه الحالي.

نجاح أغاني كايروكي 

نجح فريق كايروكي أن يضع بصمة خاصة في قلوب الجمهور، خاصة الشباب من خلال أغانيهم المختلفة التي تدور مواضيعها عن الواقع وجوانب من حياة الشباب، ولا شك أنهم أثرو علي الساحة الغنائية بتقديم نوع معين من الغناء ووصل الأمر إلي أن شهدت الساحة الفنية بعض الفنانين أقدموا علي تقديم أغاني تشبه أغاني الفريق 

ومن أبرز الأغاني التي صنعت نجاح فريق كايروكي أغنية مطلوب زعيم  وصوت الحرية وأشرك فيها هاني عادل عضو فريق وسط البلد وغيرهم.

وتعبر أغنية "الميدان" الذي قدمها فريق كايروكي من أبرز الأغاني التي تحدثت عن أحداث ثورة 25 يناير وشاركهم الغناء عايدة الأيوبي وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في عام 2012.

و طرح فريق كايروكي علي مدار مسيرته الفنية  7 ألبومات غنائية وهما كـ الأتي ألبوم مطلوب زعيم في عام 2011 وألبوم أنا قاعد مع نفسي وطرح في عام 2012 بالإضافة إلي ألبوم السكة شمال وطرح في عام 2014، وفي عام 2015 طرح الفريق ألبوم غنائي يحمل عنوان ناس وناس في عام 2015. 

وغاب الفريق بعدها عامين، ليعود  من جديد بألبوم نقطة بيضة في عام 2017، وفي عام 2019 تم طرح ألبوم أبناء البطة السوداء، وفي عام 2022 أطلق الفريق ألبومه الغنائي الأخير "روما" وحقق نجاحا كبيرا من حيث المشاهدات الكبيرة. 

كما أن فريق كايروكي استطاع أن يصل صوته إلي جميع أنحاء العالم، حيث أحيوا حفلات كثيرة في عدد من الدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشاعر مصطفي ابراهيم الشعب الفلسطيني الفرق الموسيقية الشعب الفلسطين أغاني فريق كايروكي أغنية تلك قضية أغنية صوت الحرية

مواد متعلقة

كايروكي تطرح أغنية «تلك قضية» تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

25 يناير وش الخير عليهم، 20 عاما على تأسيس فرقة كايروكي

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شرسة مع المقاومة بشمال غزة

ريهام عبد الغفور ناعية والدها: «هتوحشني أوي يا حبيبي»

أول تعليق من حماس على تهديد الشاباك بقتل قادتها في لبنان وتركيا وقطر

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

كايروكي تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "تلك قضية" (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كانت صدمة كبيرة.. تفاصيل وفاة طالبة تمريض المنيا.. أصدقاؤها: توفيت فجأة بعد حضور زفاف صديقتها، محبوبة من الجميع ومعروفة بحبها للخير

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التوتر في الشرق الأوسط

Advertisements

منوعات

المزيد

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

أودى بحياة 4 من عائلة واحدة، حادث طعن في ولاية نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية