سيد معوض يتوقع الثنائي المستبعد من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

الأهلي، أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن عودة عمرو السولية من مكاسب الأهلي أمام يانج أفريكانز؛ لأنه لاعب يمتلك الخبرات وقادر على تسجيل أهداف، كما أن له دور دفاعي وهجومي كبير مع الفريق، كما أنه دائما يظهر في المواجهات الكبرى ويسجل الأهداف في النهائيات.

عودة السولية مكسب كبير

وقال في تصريحات تليفزيونية: "عودة السولية هامة في الوقت الحالي للتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية، وقائمة الفريق جيدة للغاية، وثبات التشكيل مهم للغاية، ولكن هناك بعض الأمور دائما تتوقف على حالة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

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عمرو السولية، فيتو

الثنائي الأقرب للاستبعاد

وأضاف: "من وجهة نظري أيضا الأقرب استبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن من قائمة كأس العالم للأندية، مع ضم خالد عبد الفتاح لتدعيم الدفاع في البطولة خصوصا في ظل عدم التأكد من حالة محمد عبد المنعم حتى الآن".

كولر أدار المباراة أمام يانج أفريكانز جيدا

وأكد سيد معوض، أن الفريق الأحمر أهدر العديد من الفرص أمام يانج افريكانز وكان قادرا على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر كان موفق وأدار اللقاء بشكل جيد، واختار التشكيل الأنسب، وكانت التغييرات جيدة بدءا من إمام عاشور الذي خرج بين شوطي اللقاء.

تغييرات كولر صنعت الفارق

أضاف معوض: "كولر دفع بلاعبين في الشوط الثاني صنعوا عدة فرص حقيقية أمام المرمى، ونتيجة التعادل ليست سيئة خارج الأرض وأفضل من الخسارة من أجل تجميع النقاط والصعود كأول أو ثاني، ومواجهة شباب بلوزداد ثم مونديال الأندية سيظهر الفريق بشكل مغاير".

وأضاف: "كولر لعب بالتشكيل الأمثل في لقاء الأهلي ويانج أفريكانز، لكن هناك بعض اللاعبين بعيدين عن حالة التوفيق، وإمام عاشور لم يكن في أفضل مستواه ولم يقدم الدور الدفاعي المطلوب وكذلك ليس له دور هجومي، وطاهر محمد وكريم فؤاد قدما.

كولر يدرس شباب بلوزداد

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل كولر على مجموعة من تسجيلات الفريق الجزائري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير طبي بحالة المصابين داخل الفريق قبل العودة إلى استئناف التدريبات.

وتضم قائمة المصابين كلا من موديست وكريستو ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ورضا سليم.

قالت مصادر: إن نادي شباب بلوزداد الجزائري استقر على موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي الجمعة القادم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن الفريق الجزائري يصل القاهرة قبل المباراة بيومين حيث تقام المباراة مساء الجمعة القادم.