عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

لا يكاد الحديث يتوقف عن كائنات المكسيك الغريبة التي عرضها الكونجرس أمام المشرعين والحاضرين في سبتمبر الماضي.



واستمر لغز "الجثث الغريبة" مع ظهور نتائج جديدة للحمض النووي، بل اتخذ اللغز منحى أكثر إرباكًا بعد عودة الصحفي المتحمس للأجسام المجهولة خايمي موسان للتحليل ثانية.

الحمض النووي

من جانبه، أعلن موسان برفقة فريق من الباحثين، عن أن التحليل الجديد يظهر أن أكثر من 30% من الحمض النووي للعينات "غير معروف" أو "ليس من أي نوع معروف"، دون أن يذكروا توضيحًا عن الـ 70% المتبقية من الحمض النووي.

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وكرر الباحثون ادعاءاتهم بأن الجثث المحنطة "حقيقية".

فيما قال موسان في الكونجرس، "إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم الحياة خارج كوكب الأرض بهذه الطريقة، لدينا مثال واضح على عينات غير بشرية لا علاقة لها بأي نوع معروف على كوكبنا".

ثم عاد، وشدد قائلا: "نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذه الحقيقة".

وأضاف أن الجثتين خضعتا للتأريخ الكربوني في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، والتي حددت أن عمر العينات يزيد عن ألف عام، وكان لها ثلاثة أصابع وليس لها أسنان.

الجثث الغريبة التي عُرضت في الكونغرس المكسيكي وقيل أنها لمخلوقات فضائية تسبب المزيد من الإرباك وذلك بعد قيام العلماء بفحصها واكتشافهم بأنها تحتوي على 30% حمض نووي غير معروف للبشر.



عالم الأنثروبولوجيا "روجر زونيغا" يقول: لم يكن هناك أي تدخل بشري في تجميع هذه العظام وهي عظام… pic.twitter.com/54MHlycqIw — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 2, 2023

زرع مواد نادرة

أيضا، زعم موسان أيضا أن الأشعة السينية أظهرت أن إحدى الجثث كانت تحتوي على "بيض" بداخلها، وأن كلاهما كان به زرع مواد نادرة مثل الأوزميوم.

من جانبه، اعتقد عالم الأجسام الطائرة المجهولة ويل جاليسون، وهو أحد الأشخاص القلائل الذين تمكنوا من رؤية الأجسام الصغيرة عن قرب في بيرو، بأن ما يسمى بـ"الجثث الغريبة" يمكن أن تكون عبارة عن عظام حيوانات قام البشر بتجميعها منذ آلاف السنين، ربما لأغراض طقوس الإنكا، حسبما ذكرت صحيفة "اندبندنت".

أوضح أن الجماجم تشبه إلى حد كبير ما تبدو عليه جماجم الألبكة.

ورغم ذلك، لا يتفق الجميع على هذه النظرية، حيث ادعى عالم الأنثروبولوجيا روجر زونيحا من جامعة سان لويس حونزاحا الوطنية في إيكا، أنه "لم يكن هناك أي تدخل بشري على الإطلاق في التكوين الجسدي والبيولوجي لهذه الكائنات".

حكاية الكائنات الغريبة

يذكر أن حكاية الكائنات الغريبة التي تشغل بال المكسيك كانت بدأت بعد عرض الكونجرس في البلاد في سبتمبر الماضي، فيديو أظهر جثثًا لكائنات فضائية ثلاثية الأصابع، ومشوهة الرأس أمام ذهول المشرعين والحاضرين.

وهبطت تلك الكائنات الغريبة وهي مسجاة داخل ما يشبه التوابيت أمام المشرعين الذين استمعوا باستغراب إلى شهادات باحثين من عدة دول، رجحوا وجود كائنات فضائية على كوكبنا، وذلك بطلب من الصحفي المكسيكي المتحمس لنظرية وجود كائنات فضائية وأجسام طائرة (UFO) خوسيه خايمي موسان.

لكن الفيديو الذي عرض في الكونجرس لم يمر مرور الكرام، بل أثار موجة استغراب عارمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما من مؤيدي نظرية وجود كائنات فضائية.

جريمة احتيال

أما بالنسبة للعديد من العلماء، فإن هاتين الجثتين المحنطتين الصغيرتين برأسين ممدودين، اللتين انتشرت صورهما في جميع أنحاء العالم حينها، لا تعتبران أكثر من محاولة احتيال فاشلة بل جريمة احتيال، وفق لكلامهم.

يشار إلى أنه عام 2017، قدم موسان ادعاءات مماثلة في البيرو، إلا أن تقريرا صدر عن مكتب المدعي العام في البلاد أكد في حينه أن الجثث كانت مجرد "دمى مصنعة حديثا، تمت تغطيتها بمزيج من الورق والغراء الاصطناعي لمحاكاة وجود الجلد".

وأوضح أن تلك الأشياء من صنع الإنسان و"ليست بقايا أسلاف كائنات فضائية".

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