كانت صدمة كبيرة.. تفاصيل وفاة طالبة تمريض المنيا.. أصدقاؤها: توفيت فجأة بعد حضور زفاف صديقتها، محبوبة من الجميع ومعروفة بحبها للخير

تعرضت قرية نزلة ثابت في مركز مطاي شمال محافظة المنيا لموجة حزن عميقة بعد وفاة الطالبة إسراء جمعة، التي كانت تدرس في الفرقة الرابعة بكلية التمريض في جامعة المنيا.

وفاة الطالبة إسراء جمعة طالبة تمريض المنيا، فيتو

وفاة الطالبة إسراء جمعة

انتشرت حالة من الحزن والألم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وفاة الطالبة إسراء جمعة، التي توفيت فجأة وأحدثت صدمة كبيرة لأسرتها وأصدقائها وكل من عرفها، والذين أكدوا على أخلاقها الحميدة وتربيتها الحسنة وتدينها، وكانت محبوبة من الجميع ومعروفة بحبها لعمل الخير.

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توفيت فجأة بعد حضورها حفل زفاف صديقتها

صديقة إسراء صرحت قائلة: "وفاة إسراء كانت صدمة كبيرة لنا جميعًا، ولكننا نقبل قضاء الله وقدره، ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت أن صديقتها توفيت فجأة بعد حضورها حفل زفاف صديقتها، عندما عادت إلى منزلها شعرت بتعب في قلبها، وعندما نقلوها إلى المستشفى، فارقت الحياة هناك.

الفرقة الرابعة بكلية التمريض في جامعة المنيا

تم التأكيد أيضًا أن إسراء كانت محبوبة من الجميع وتتمتع بسمعة طيبة، وكانت تحظى بحب أصدقائها، وكانت متعاونة ومشاركة في الأعمال التطوعية، وكان لديها حب للخير والعمل الإنساني.

رجعت من فرح صاحبتها وتوفيت

نعى العديد من أصدقاء إسراء وفاتها بعبارات حزينة ورثاء، وطلبوا من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.