الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

فاركو وسموحة، فيتو
فاركو وسموحة، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين مباريات في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال آسيا وبعض دوريات أوروبا.

الدوري المصري 

فاركو ضد سموحة 7 مساء 

 الدوري الإسباني الدرجة الأولى

 سيلتا فيجو - قاديش 10 مساء 


 الدوري الإيطالي 

 تورينو - أتلانتا 9.45 مساء


 دوري أبطال آسيا

 السد - ناساف كارشي 6 مساء 
 الفيصلي - الشارقة 6 مساء 
 الهلال - نساجي 6 مساء 
 الاتحاد -  سباهان أصفهان 8 مساء

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