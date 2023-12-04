مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

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مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين مباريات في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال آسيا وبعض دوريات أوروبا.

الدوري المصري

فاركو ضد سموحة 7 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

سيلتا فيجو - قاديش 10 مساء



الدوري الإيطالي

تورينو - أتلانتا 9.45 مساء



دوري أبطال آسيا

السد - ناساف كارشي 6 مساء

الفيصلي - الشارقة 6 مساء

الهلال - نساجي 6 مساء

الاتحاد - سباهان أصفهان 8 مساء

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