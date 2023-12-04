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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023
مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين مباريات في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال آسيا وبعض دوريات أوروبا.
الدوري المصري
فاركو ضد سموحة 7 مساء
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو - قاديش 10 مساء
الدوري الإيطالي
تورينو - أتلانتا 9.45 مساء
دوري أبطال آسيا
السد - ناساف كارشي 6 مساء
الفيصلي - الشارقة 6 مساء
الهلال - نساجي 6 مساء
الاتحاد - سباهان أصفهان 8 مساء
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