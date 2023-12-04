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رياضة

الزمالك: لا نفكر في التعاقد مع مدرب أجنبي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة، أن الإدارة لا تفكر حاليًا في المدرب الأجنبي، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإداري يساعد على تحسن النتائج.
 وقاد معتمد جمال الزمالك للفوز (4-0) على سوار الغيني، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ليعتلي الفريق الأبيض الصدارة برصيد 6 نقاط.

أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من المدرب الأجنبي 

وقال أحمد سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مجلس الإدارة جاء بتوصية جماهيرية وليس فقط بثقة الجمعية العمومية، لذلك نعمل على إسعاد عشاق النادي، وبالتأكيد الاستقرار الإداري يساعد على تحسن النتائج".

وأضاف: "جماهير الزمالك هم الروح والدم ودائما يدعمون الفريق، كما أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وسننافس على الدوري وجميع البطولات حتى آخر لحظة".

وعن التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال المرحلة المقبلة أوضح: "لا نفكر حاليا في المدرب الأجنبي، نحن ندعم الجهاز الفني، وعندما نحتاج للتعاقد مع مدرب أجنبي سنتعاقد معه خلال 48 ساعة".

وواصل: "مجلس الإدارة داعم للفريق، وسيتم دعمه الفترة المقبلة بحل أزمة الحرمان من إبرام الصفقات".

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وأتم تصريحاته: "أتوجه بتحية خاصة لمحمد عبد الشافي أكبر اللاعبين سنا على مستواه الفني داخل الملعب لأنه يحافظ على لياقته دائما".

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