الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر قد يستبعد هذا اللاعب من كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد خالد جاد الله نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي كان قادرًا على الفوز أمام ديانج أفريكانز، وأضاع اللاعبون 4 أهداف محققة أمام المرمى، من حسين الشحات وكريم فؤاد وكهربا وطاهر محمد طاهر.

التعادل مع يانج 

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "التعادل وفقًا لسير اللقاء لم يكن مقبولًا، والأهلي لعب بشكل جيد في الشوط الثاني وكان الأفضل بكل تأكيد، وكنت أشعر بخروج المباراة بالتعادل بسبب كم الفرص المُهدرة، ولابد أن يكون هناك وقفة حقيقية من جانب الجهاز الفني لحل تلك الازمة".

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وأضاف: "من الصعب انتظار أنتوني موديست لنهاية الموسم حتى يكون جاهزًا ولائقًا للمباريات، والواضح أنه بعيد تمامًا عن الأداء المطلوب، ومارسيل كولر هو من أصر على ضمه، والإدارة نفذت مطالب المدرب، لكن اختياره لضم اللاعب الفرنسي كان مخيب للآمال للجمهور والإدارة".

وواصل: "الأهلي يحتاج لمهاجم قوي (حافظ مكانه)، ومحمود كهربا يجتهد كثيرًا رغم أنه ليس مركزه، لكن مقومات رأس الحربة مختلفة فهو يعلم واجبات مركزه وحافظ لمنطقة الجزاء والتحركات الجيدة لتسجيل الأهداف".

وأكمل: "جلسة الخطيب مع كولر كانت مهمة، وأعطى للمدرب جرس انذار، لأن جماهير الأهلي غاضبة من الأداء والنتائج، والمدرب السويسري حصل على ثقة كبيرة بعد كم البطولات التي حصدها الموسم الماضي، ولكن الموسم الحالي بدأ بإخفاقات، كما أن قراراته الفنية ليست جيدة في التشكيل والتغييرات، واتمنى العودة للمستوى الجيد".

وزاد: "عدم ثبات التشكيل كان سببا في أداء الأهلي المتراجع خلال المباريات، وكثرة التدوير تؤثر على انسجام الفريق داخل الملعب، الروتيشن له قواعد وأسس معينة، واليوم يتوافر احدث اجهزة استشفاء".

وأضاف: "عملية التدوير يجب أن يكون لها حدود، مثل تغيير لاعب واحد في كل خط من خطوط الفريق (دفاع وسط وهجوم)، كما أتمنى أن يكون العلاقة جيدة بين كولر واللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، خصوصا أن اللاعب المصري مختلف عن الأوروبي، الذي يحتاج لمعاملة خاصة".

وأكد: "كولر بدأ يدلي بتصريحات ويرد على الجماهير وهي أمور جديدة نراها على شخصية المدرب، كما أنه قام بمنح اللاعبين راحة أسبوع، وأعتقد أن الامور ستعود بشكل أفضل وسيظهر الاهلي فنيا بشكل أفضل أمام شباب بلوزداد بدنيا وفنيا، وتصحيح الأخطاء دائمًا يكون بالمحاضرات الفنية نظريا وبالفيديو وشحن طاقتهم الايجابية في حالة عدم توافر الوقت لتدريب اللاعبين بالشكل المطلوب".

استبعاد عبد القادر

وأتم: "أحمد عبدالقادر من العناصر المميزة، لكنه يعاني من انعدام الثقة في ظل ما حدث معه خلال المباريات الأخيرة، وأعتقد أن مارسيل كولر قد يبعده عن قائمة كأس العالم للأندية لكن أتمنى وجوده في القائمة، وكذلك خالد عبدالفتاح قريب من عدم التواجد في القائمة، لكن وجهة نظري أن يتم استبعاد أنتوني موديست وضم عبدالقادر".

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حسين الشحات كأس العالم للأندية محمود كهربا نجم الاهلي السابق نجم الاهلي

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