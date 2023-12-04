انضمام مذيعة جديدة للنيل للأخبار

انضمت تقى نور الدين مذيعة البرنامج العام إلي فريق تقديم نشرة الأخبار الاقتصادية ضمن نشرة أخبار الثامنة الرئيسية علي قناة النيل للأخبار والفضائية المصرية.

أولى النشرات

وشاركت تقي نور الدين في تقديم اولي النشرات الخاصة بها علي الهواء مع المذيعين محمد ترك ودينا قنديل.

وحاء ذلك في أول بث من استوديدهات القناة الجديدة وأحدث إطلالة لها في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣، تواكبا مع التغطيات الإخبارية للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تخت شعار مصر_تنتخب_الرئيس.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



