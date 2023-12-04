الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

انضمام مذيعة جديدة للنيل للأخبار

تقى نور الدين، فيتو
تقى نور الدين، فيتو

انضمت تقى نور الدين مذيعة البرنامج العام إلي فريق تقديم نشرة الأخبار الاقتصادية ضمن نشرة أخبار الثامنة الرئيسية علي قناة النيل للأخبار والفضائية المصرية.

 

أولى النشرات

 

وشاركت تقي نور الدين في تقديم اولي النشرات الخاصة بها علي الهواء مع المذيعين محمد ترك ودينا قنديل.

 

وحاء ذلك في أول بث من استوديدهات القناة الجديدة وأحدث إطلالة لها في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣، تواكبا مع التغطيات الإخبارية للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تخت شعار مصر_تنتخب_الرئيس.

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قناة النيل للاخبار التليفزيون المصري الفضائية المصرية ماسبيرو المذيعة تقى نور الدين

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