أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على سوار الغيني بالكونفدرالية

الزمالك، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحقق الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل لاشيء علي سوار الغيني في المباراة التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

أحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الزمالك حتى استطاع زيزو من إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

وأضاع أوباما فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الزمالك من خطف الهدف الثاني مبكرا لكن دون جدوى.

وشهد الربع ساعة الثانية من المباراة تدخلات عنيفة من الفريق الغيني، وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول انخفاضا في مستوى الفريقين.

وأحرز سيف الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 50 من عرضية دونجا.

وهدأ مستوى المباراة قليلا بعد إحراز الزمالك للهدف الثالث وحصل ياتارا لاعب سوارا الغيني علي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف علي زيزو.

وأحرز إبراهيما نداي هدف الزمالك الرابع في الدقيقة 75 من تمريرة سيد نيمار.

وحافظ لاعبو الزمالك علي النتيجة دون استقبال أي أهداف.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وضمت قائمة سوار الغيني كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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