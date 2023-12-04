الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

في احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم، توزيع 29 كرسيا متحركا مجانا بالبحيرة

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، فيتو

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بقصر ثقافة أبو المطامير بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.

 بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، ثم تقديم فقرات فنية واستعراضية لفرقة الإسكندرية لذوي الهمم وفرقة الأنفوشي للأقزام، بالإضافة لتقديم فيلم تسجيلي عن النشاطات التي قدمتها الوحدة المحلية لذوي الهمم.

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 ملف "قادرون باختلاف"

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى ملف "قادرون باختلاف" عناية ورعاية خاصة، كما أنه أسهم بقوة فى تغيير نظرة المجتمع لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، وكذلك سياسة الدولة فى دمجهم فى العديد من الأنشطة والأحداث، مشيرة إلي أن الدعم لأصحاب الهمم والقدرات لم ولن يتوقف حتي يتم تمكينهم من كافة حقوقهم والمشاركة والتفاعل مع المجتمع، وأيضًا المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

أضافت نائب محافظ البحيرة أن هذا الاحتفال هو تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمة بالثقة والتفاؤل والأمل لاستكمال مسيرة البذل والعطاء والتفوق في كل المجالات.

 الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة لذوي الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهم، مؤكدة أنهم مصدر سعادتنا نحرص دائما على التواجد معهم، ومشاركتهم جميع لحظاتهم، كما أن المحافظة لا تألو جهدا لدمجهم فى المجتمع بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات بالمجتمع، وخلال الاحتفالية تم توزيع 29 كرسيا متحركا مجانا لذوي الهمم، وتم الإعلان عن مبادرة لاستخراج جميع الأوراق الثبوتية والشخصية بالمجان من السجل المدنى بأبو المطامير لذوي الهمم.

كما تم تكريم عدد من أبطال التحدي والمتفوفين رياضيا، مؤكدة أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ليس مقتصرا على يوم واحد خلال العام فكل أيام السنة لهم.

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