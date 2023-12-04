"لن أمثل دور الضحية".. أول تعليق من مدرب سوار الغيني بعد الهزيمة أمام الزمالك

الزمالك، علق المدرب الجزائري عدة بن عمار، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سوار الغيني، على هزيمة فريقه أمام الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات مدرب سوار الغيني

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

من جانبه، قال المدرب الجزائري عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "محبط بعد الهزيمة من الزمالك لسببين، الأول يعود لفريقي الذي لم يدخل لأجواء المباراة. اللاعبون لم يلتزموا بالتعليمات الفنية".

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وتابع المدرب الجزائري: "أحداث المباراة سارت في عكس رغبتي. خبرة لاعبي الزمالك أحدثت الفارق طوال أحداث المباراة".

واستطرد: "الزمالك فريق كبير ومتمرس في البطولات الإفريقية أحدثت الفارق، بعكس لاعبي فريقي وهم صغار في السن وليس لديهم الخبرة الكافيه".

واختتم عدة بن عمار المؤتمر الصحفي بالقول: "الموارد المالية في نادي سوار الغيني محدودة. ملعبنا غير مطابق للمواصفات التي حددها الكاف ولا أريد التحدث وكأني ضحية، الخسارة جاءت لأن الزمالك كان الأقوى في كل النواحي الفنية التكتيكية".

الفوز على سوار الغيني برباعية نظيفة

ومن جهته، أعرب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية نظيفة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وصرح معتمد جمال في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسوار الغيني: "الحمد لله ربنا كرمنا بمكسب كبير، المباراة كانت مهمة للفوز لنبتعد بصدارة المجموعة في الكونفدرالية والآن نركز في الدوري في مباراة الاتحاد السكندري.

وتابع:" الأساس في طريقتي أن ندافع جيدا ونضغط على الخصم بقوة حتى لا نسمح للمنافس في بناء الهجمة من الأساس ولا أطلب الكثير من اللاعبين في الملعب كي لا أصعب الأمور.

وأضاف عن سفر أحمد مجدي لويلز بسبب رخصة التدريب: "أحمد مجدي ابني قبل ما يكون مساعدي في الجهاز الفني، وكنت بدربه من 20 سنة تقريبا، ومن المدربين الشباب الذي ينتظرهم مستقبل كبير وأستعين به في العديد من الأمور وكنت مفتقده اليوم.

وأشار: الزمالك في أي بطولة يشارك بها يجب أن يكون متواجد في النهائيات واللاعبين الذين يرتدون قميص الزمالك يجب أن يدركوا ذلك حتى في وجود الغيابات والإصابات.

الأدوار المركبة للاعبين

وتابع عن الأدوار المركبة للاعبين: ابني لما بطلب منه حاجات كتيرة مش بيعملها، وده وجهة نظري إني مطلبش طلبات كتيرة علشان يقدروا يركزوا في الطلبات دي.

وقال: "كل ما اجي اطلع زيزو حد يصاب وهو لاعب دولي وكبير وقادر يوزع مجهوده، ولو هاسيب حد في الملعب أكيد زيزو، وكنت عاوز أغير زيزو ودونجا من قبل الماتش وانا عامل حسابي علي كده، وهريح اللاعبين بكرة استعداد للاتحاد.

وتابع:شرف ليا أن جمهور الزمالك ينادي عليا وبنعمل أقصى ما لدينا عشان خاطر جمهور الزمالك يبقي فرحان

وأتم حديثه:" فريق الإسكاوتنج بيساعدنا جدا ولهم دور مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وحقق الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل لاشيء علي سوار الغيني في المباراة التي أقيمت علي ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

أحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الزمالك حتى استطاع زيزو من إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

وأضاع أوباما فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الزمالك من خطف الهدف الثاني مبكرا لكن دون جدوى.

وشهد الربع ساعة الثانية من المباراة تدخلات عنيفة من الفريق الغيني، وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول انخفاضا في مستوى الفريقين.

وأحرز سيف الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 50 من عرضية دونجا.

وهدأ مستوى المباراة قليلا بعد إحراز الزمالك للهدف الثالث وحصل ياتارا لاعب سوارا الغيني علي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف علي زيزو.

وأحرز إبراهيما نداي هدف الزمالك الرابع في الدقيقة 75 من تمريرة سيد نيمار.

وحافظ لاعبو الزمالك علي النتيجة دون استقبال أي أهداف.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وضمت قائمة سوار الغيني كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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