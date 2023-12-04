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رياضة

معتمد جمال: لاعبو الزمالك كبار، وهذا سبب عدم استبدال زيزو أمام سوار

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

الزمالك، أعرب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية نظيفة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وقال معتمد جمال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسوار الغيني: "الحمد لله ربنا كرمنا بمكسب كبير، المباراة كانت مهمة للفوز لنبتعد بصدارة المجموعة في الكونفدرالية والآن نركز في الدوري في مباراة الاتحاد السكندري.

وتابع: "الأساس في طريقتي أن ندافع جيدا ونضغط على الخصم بقوة حتى لا نسمح للمنافس في بناء الهجمة من الأساس، ولا أطلب الكثير من اللاعبين في الملعب كي لا أصعب الأمور. 

سفر أحمد مجدي بسبب رخصة التدريب

وأضاف عن سفر أحمد مجدي لويلز بسبب رخصة التدريب: "أحمد مجدي ابني قبل ما يكون مساعدي في الجهاز الفني، وكنت بادربه من 20 سنة تقريبا، ومن المدربين الشباب الذي ينتظرهم مستقبل كبير وأستعين به في العديد من الأمور وكنت مفتقده اليوم. 

وأشار: الزمالك في أي بطولة يشارك بها يجب أن يكون متواجد في النهائيات واللاعبين الذين يرتدون قميص الزمالك يجب أن يدركوا ذلك حتى في وجود الغيابات والإصابات. 

وتابع عن الأدوار المركبة للاعبين: ابني لما بطلب منه حاجات كتيرة مش بيعملها وده وجهة نظري إني مطلبش طلبات كتيرة علشان يقدروا يركزوا في الطلبات ده.

زيزو لاعب دولي وكبير

وقال: "كل ما آجي أطلع زيزو حد يصاب، وهو لاعب دولي وكبير وقادر يوزع مجهوده ولو هاسيب حد في الملعب أكيد زيزو، وكنت عاوز أغيَّر زيزو ودونجا من قبل الماتش، وأنا عامل حسابي على كدة، وهريح اللاعبين بكرة استعداد للاتحاد.

وتابع: شرف ليا أن جمهور الزمالك ينادي عليا وبنعمل أقصى ما لدينا عشان خاطر جمهور الزمالك يبقي فرحان.

وأتم حديثه: فريق الإسكاوتنج بيساعدنا جدا ولهم دور مع الفريق خلال الفترة الماضية. 

وحقق الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء على سوار الغيني في المباراة التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

أحداث مباراة الزمالك وسوار الغيني 

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الزمالك حتى استطاع زيزو إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

وأضاع أوباما فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الزمالك خطف الهدف الثاني مبكرا لكن دون جدوى.

وشهد الربع ساعة الثانية من المباراة تدخلات عنيفة من الفريق الغيني، وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول انخفاضا في مستوى الفريقين.

وأحرز سيف الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 50 من عرضية دونجا.

وهدأ مستوى المباراة قليلا بعد إحراز الزمالك للهدف الثالث، وحصل ياتارا لاعب سوارا الغيني على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على زيزو.

وأحرز إبراهيما نداي هدف الزمالك الرابع في الدقيقة 75 من تمريرة سيد نيمار.

وحافظ لاعبو الزمالك علي النتيجة دون استقبال اي أهداف.

 

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني 

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

 

 

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وضمت قائمة سوار الغيني كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

 

 

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