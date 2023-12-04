مستندات يجب على المسافر الاحتفاظ بها خلال السفر بالطائرة

تراجع شركات الطيران كافة مستندات السفر للركاب من خلال مندوبيها أثناء إنهاء إجراءات السفر، للتأكد من عدم سفر الركاب بوثائق غير صالحة أو غير سليمة.

وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة خلال السفر نسردها في التقرير التالي:

جواز السفر / تحقيق الشخصية

يتطلب السفر بين الدول استخدام وثيقة سفر او تحقيق شخصية، ومن أجل السلامة وضمان أمن الركاب فإنه يتم التحقق من هذه المستندات من قبل شركات الطيران او سلطات الهجرة او ضباط الامن قبل السماح للراكب بالسفر أو خلال الرحلة، ويختلف الوقت المطلوب لاستخراج وثائق السفر والتأشيرات من دولة إلى أخرى وبالتالي تنصح مصر للطيران بمراجعة تلك المتطلبات قبل السفر بوقت كاف لإنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر، كما ينصح بالتأكد من صلاحية مستندات السفر حيث أنه في بعض الأحيان يجب أن لا تقل فترة صلاحية المستند عن ستة أشهر بعد تاريخ السفر.

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الوكيل السياحي

ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بمستندات السفر المطلوبة لكل دولة من خلال وكيلك السياحي او القنصلية التابعة لجهة سفرك.

وزيادة في الحرص ينصح دائما" بالاحتفاظ بصورة من مستند سفرك او تأشيرتك للاستخدام عند الحاجة او في الظروف الطارئة.

جواز السفر

وبناء على تعليمات الحكومات، يجب أن يوقع جواز السفر حسب الأصول من قبل صاحب الجواز، وشركة طيران، لا تستطيع إجراء أي فحص لذلك عند حجز التذاكر، حيث إن عدم التوقيع على الجواز يمكن أن يؤدي إلى رفض سفر الركاب، أو الدخول إلى بلاد وجهاتهم وفي مثل هذه الظروف التي ستكون وحدها المسئولة عن أي تكاليف أو خسائر يتحمل صاحب الجواز أي تكاليف أو أضرار تنتج عن عدم توقيعه لجوازه.

التأشيرات

يتطلب السفر إلى غالبية الدول الحصول على تأشيرة دخول مسبقا، وفي بعض الأحيان يمكن الحصول على التأشيرة بمطار الوصول، للحصول على المعلومات الخاصة بالتأشيرات ومدى الاحتياج إلى تأشيرة دخول مسبقة لجهة السفر انقر هنا او استشر وكيلك السياحي.