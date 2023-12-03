الزمالك يتقدم 3-0 أمام سوار الغيني بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الزمالك، مرت 60 دقيقة ويتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لاشئ علي سوار الغيني في المباراة التي تقام علي ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك وسوار الغيني

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الزمالك حتى استطاع زيزو من إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السادسة.

وأضاع أوباما فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الزمالك من خطف الهدف الثاني مبكرا لكن دون جدوي.

وشهد الربع ساعة الثانية من المباراة تدخلات عنيفة من الفريق الغيني، وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وشهد الربع الأخير من الشوط الأول انخفاض في مستوي الفريقين.

وأحرز سيف الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 50 من عرضية دونجا.

تشكيل الزمالك أمام سوار الغيني

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وتضم قائمة سوار الغيني كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

و تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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