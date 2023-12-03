الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 04-12-2023 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 4 -12-2023 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الإثنين 4 -12-2023 في وادي النطرون

طقس  القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

Advertisements


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى  25  


العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 25


6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 26


بنها: الصغرى 18 والعظمى  25


الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 24


العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 24


مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23


سيوة: الصغرى 10   والعظمى  23


كاترين الصغرى 05 والعظمى 24


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 23


الزقازيق: الصغرى 18  لعظمى 26


الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  26


السويس: الصغرى 14 والعظمى 26


شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 30


الغردقة الصغرى 17 والعظمى 28


الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 25


بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 25


المنيا: الصغرى 11 والعظمى 26


أسيوط الصغرى 11 والعظمى 26


سوهاج الصغرى  12 والعظمى 27


الأقصر الصغرى 12  والعظمى 30


أسوان: الصغرى 16 والعظمى 31

 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

،   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الإثنين الطقس غدا الطقس توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس غد ا الاثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا

الأرصاد: أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا الاثنين 4-12-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 03-12-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 3-12-2023 في مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

نقيب الممثلين يحبس دموعه على الهواء ويكشف سبب وفاة أشرف عبد الغفور (فيديو)

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

الزمالك يفوز 4-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية (صور)

بريطانيا تدخل الحرب ضد غزة بالتجسس على القطاع، والمقاومة توجه رسالة لحكومة سوناك

Advertisements

منوعات

المزيد

تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

المزيد
الجريدة الرسمية