3 جامعات دولية تشارك وفد مشروع إحياء المستقرات التراثية بالوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، بوفد من مسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ثلاث جامعات مصرية وتونسية وألمانية، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة لتنفيذ ورشة عمل "المستقرات التراثية الصحراوية - الإحياء بالمجتمعات".

وأكد المحافظ خلال لقاء الوفد على تقديره لجهود التعاون لإحياء تراث المناطق الأثرية العريقة ومنها قرية القصر بواحة الداخلة، والتي تعد أحد المعالم التاريخية والتراثية الفريدة.

كما ناقش التوسع المستقبلي في مشروعات إحياء التراث بعدد من المناطق ومنها مشروع المعماري حسن فتحي بمركز باريس.

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واستعرض الزملوط خلال اللقاء الذي شارك فيه وفود جامعات القاهرة وقرطاج التونسية وباوهاوس الألمانية، أبرز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة، كما استمع إلى تجارب أعضاء الوفد حول زيارتهم للمعالم السياحية والأثرية خلال فترة إقامتهم.



وعلي جانب آخر عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات وجاهزية المحافظة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجاري.

حيث تم التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وتحقيق نسب مشاركة متقدمة على مستوى الجمهورية، تعكس مدى وعي وإيجابية أهالي المحافظة. مشيرًا إلى جاهزية كافة المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية داخل وخارج اللجان، تيسيرًا على الناخبين وأعضاء اللجان. وتوفير وسائل انتقال لنقل الناخبين بالمناطق والقرى النائية لمقار اللجان. ومتابعة أداء غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة؛ لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.



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