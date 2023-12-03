الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

التحريات تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على كروان مشاكل

كروان مشاكل،فيتو
كروان مشاكل،فيتو

كشفت التحريات الأولية تفاصيل القبض على البلوجر كروان مشاكل، بطل فيديو المطبخ، عقب هروبه واختبائه في إحدى المناطق بمحافظة سوهاج، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.

وأضافت التحريات أن التيك توكر كروان مشاكل اختبأ فى منزل خالته شادية، في قرية عرب بخواج التابعة لمركز طهطا في محافظة سوهاج، وبتفتيش المنزل تبين وجوده بداخله وألقي القبض عليه.

وشكلت مباحث طهطا فريق بحث نجح في إلقاء القبض على كروان مشاكل صاحب فيديو المطبخ رفقة المذيعة المغمورة أنجي حمادة في وضع مخل.

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القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة


ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ انجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

 

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.
 

 

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