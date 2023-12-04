الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال بدمنهور (صور)

ندوة بعنوان chance
ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، “مكتب شباب يدير شباب”، بالمحافظة ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، وذلك بنادي الألعاب بمدينة دمنهور.

 

مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، فيتو
مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، فيتو
مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، فيتو

ويعد مشروع “شباب يدير شباب” مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات والمساهمة في تنفيذ المشاريع والأنشطة التي تهم بالشباب، وتتمثل فكرة المبادرة في إدارة الشباب لأنفسهم، وهي تستند على فكرة أن الشباب هم أفضل المؤهلين لتحديد احتياجاتهم وتصميم الحلول المناسبة لها.

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  مشروع "شباب يدير شباب"

كما يتميز مشروع شباب يدير شباب بأنه يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء للمجتمع، ويعمل على تطوير قدرات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع كما يمكن لهذه المبادرة أن تساعد في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وبالتالي تحسين جودة حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، فيتو
مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، فيتو
مديرية الشباب بالبحيرة تنظم ندوة بعنوان chance لريادة الأعمال، فيتو


 والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة. 

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مديرية الشباب بالبحيرة البحيرة دمنهور ريادة الاعمال نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة مشروع شباب يدير شباب

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