الدوري الإنجليزي، كلوب يعلن ضربة موجعة لـ ليفربول رغم الفوز على فولهام

الدوري الإنجليزي، أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تعرض لاعب جديد في فريقه لإصابة قوية في الركبة ستبعده فترة ليست قصيرة، وذلك خلال الفوز على فولهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

كلوب يعلن عن صدمة جديدة لفريق ليفربول خلال الفوز على فولهام

وأكد كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن الأمر يتعلق بالمدافع الكاميروني جويل ماتيب، الذي كان حاضرًا في كل مباريات ليفربول حتى الآن هذا الموسم، حيث شارك أساسيا أمام فولهام للمرة الرابعة في آخر 5 مباريات.

لحظة إصابة جويل ماتيب، فيتو

هزم 15 لاعبا.. داروين نونيز «صديق الخشبات» في البريميرليغ، وغادر جويل ماتيب الملعب ليترك مكانه لزميله إبراهيما كوناتي في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء، وأمسك اللاعب بركبته أثناء خروجه.

يورغن كلوب مدرب ليفربول

وقدم يورغن كلوب تحديثًا موجزًا عن إصابة ماتيب بعد المباراة قائلا: "لقد فقدنا جويل اليوم، نحن بحاجة لفحصه، لكن بشكلٍ مبدئي مما تسمعونه وتستطيعون رؤيته، لا تبدو إصابة لفترة قصيرة".

وأضاف مدرب ليفربول: "ماتيب غير محظوظ، لكن علينا أن نتجاوز هذا الأمر".

وبالتالي فإن خيارات ليفربول في مركز قلب الدفاع ستنحصر بين 4 لاعبين، وهم فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وجو جوميز وجاريل كوانساه.

إصابات ليفربول

سينضم ماتيب إلى قائمة المصابين في ليفربول، والتي تضم معه كلا من الحارس البرازيلي أليسون بيكر (إصابة في أوتار الركبة)، والظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون (إصابة في الكتف)، ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا (إصابة عضلية)، والإسباني ستيفان باجسيتيتش (إصابة عضلية)، والبرتغالي ديوغو جوتا (إصابة في أوتار الركبة).

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وفي مؤتمره الصحفي عقب المباراة، أكد كلوب أيضًا تعرض الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لضربة، أدت إلى استبداله في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

وصرَّح كلوب عن تغيير ماك أليستر: "بدا أنه كان مرهقًا لذلك قمنا بتغييره، ليس الأمر أن اللاعب كان غير جيد لذلك أجرينا التغيير.. هناك تغييرات تكتيكية أيضًا، كانت لدينا خيارات بالدكة وقررنا استغلالها".

يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، في حين توقف رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الـ14.

الدوري الانجليزي، عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالفوز المهم الذي تحقق على حساب فولهام، مشيدًا في الوقت ذاته بالفريق اللندني الذي كان ندًا مثيرًا طوال المباراة.

وحقق ليفربول انتصارًا دراماتيكيًا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.



ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى التقدم بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.

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تصريحات كلوب



وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، ولكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نتخلى عن النقاط الثلاث".

وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعًا".

وتابع: "مباريات كرة القدم تُحسم بالتفاصيل، لقد لعبنا بشكل جيد حقًا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحقينا ذلك".

وأكمل: "لقد كانوا هناك وسجلوا هدفًا رائعًا وتقدموا في النتيجة 3-2، واعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".

وواصل: "لقد قمنا بتغيير الطريقة عدة مرات.. كانت هناك لحظات صعبة، والكثير من الفضل في ذلك لفولهام، لقد كانت لديهم رغبة جيدة حقًا، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".

وعن إصابة ماتيب، قال: "خسارتنا في مباراة اليوم هي جويل ماتيب، إنه غير محظوظ حقًا، ولا يبدو جيدًا، أنا متأكد من أنه سيغيب لفترة من الوقت".

وختم: "علينا أن نتجاوز هذا، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".

بتلك النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتًا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.