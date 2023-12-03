الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

محاكمة 6 متهمين بقتل عقيد شرطة منعهم من سرقة سيارة شركة طبية غدا

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم، بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف.

 

 محاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة شخص بالجيزة

وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف أن المتهمين إبراهيم.ش، ورمضان.م، وحسين.ع، وجمال.ع، ورضا. ع، وشعبان.م، وآخر متوفى يواجهون تهمة القتل العمد  ا المجنى عليه العقيد / عاطف.ف " مفتش المباحث عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.

وذلك بأن بيتوا الدنية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الأهالي، معلقين إصرارهم هذا على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم تالية الوصف " سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه" فاتحدت إرادتهم على ما انتووه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" حملها المتوفى والمتهمين من - الأول الي الثالث ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق، ووزعوا الأدوار فيما بينهم باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقمية ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقمية أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوة بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الآخر، لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.

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وما أن شاهدوا المجنى عليه مستقلا للسيارة الرقيمة من هدف 428 قادمًا في مواجهتهم لضبطهم حتى أمطره اولهما والمتوفي وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم أنفة البيان صوب المجنى عليه بقصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق والتى أردته قتيلًا في الحال فتمكنوا بذلك بالفرار من مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بنادق آلية حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة آنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وقتلوا وآخر توفى، هو ناجي. ع، وشهرته ناجي أبو عمار، المجني عليه عاطف. ف، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

كما وجه للمتهمين تهمة سرقة المنقولات" سلاح نارى  - هاتف محمول" المملوكة لشركة طيبه ۲۰۰۰ حيازة سمير عبد المقتدر بغرض حراسة سيارة نقل الأموال التابعة للشركة والثاني مملوك المجنى عليه محمد خليل وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما ورفقائهم بأن اعترض المتهمين من الأول إلى الرابع طريقهم بسيارتهم المستولين عليها سلفا قيادة المتهم الرابع إيان سيرهم في الطريق العام مستوقفينهم عنوة بعد ما عرقلوه سير المركبة المخصصة لحراستها بإطلاق أعيرة نارية على إطارتها الخلفية ومن ثم هبط المتهمين من الأول إلى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية مطلقين أعيرة نارية في الهواء مهددين إياهم بالحاق الأذى بهم وإذ ما انصاعوا لأمرهم بالتخلي عن المركبة قيادتهم.

 

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